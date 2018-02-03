男大生酒後伸狼爪 學妹胸罩裡層驗出DNA

2018年02月03日 11:13 中時電子報 孫曜樟

中部某大學男大生憲明（化名）和學妹湘桐（化名）與同學相約，一起至其租住處喝酒聊天，酒後先由憲明陪湘桐回女舍，不料，他竟藉著三分酒意，對學妹伸出狼爪撫胸又摸下體，湘桐奮力掙扎仍被得逞，事後湘桐在臉書意有所指經同學向老師反應才報警，警在湘桐胸罩內採得憲明DNA，其惡行才曝光，後因他道歉又賠償20萬才獲緩刑2年。

在中部某大學就讀的男大生憲明（化名）和湘桐（化名）是學長、學妹關係，前年底他約同學和湘桐至其租處喝酒聊天，時到深夜，湘桐雖未醉但已感疲累，舫是便由憲明陪同廾回女子宿舍，不料，他竟藉酒壯膽就在女宿門外，對湘桐伸出狼爪先是強吻，繼而伸手入衣撫胸又摸下體，湘桐雖奮力掙扎仍被強制猥褻得逞。

事後湘桐在臉書寫下意有所指語句，經同學發現向老師反應，才由老師陪同向警方報案，憲明原本不承認有猥褻學妹，但警方將案發時湘桐所穿胸罩送往刑事局檢驗後，在左、右罩杯裡層都驗出憲明的DNA，於是，憲明被檢察官起訴。

法院審理期間，憲明當庭向學妹道歉取得原諒，再以20萬元獲得和解，因此，法官在審酌他智識、犯後態度等因素後，判他7個月有期徒刑，緩刑2年，但為讓他知所警惕避免日後再犯，罰他接受4場法治教育，以建立正確法律觀念。

(中時電子報)