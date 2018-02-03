高市23年來首度0舉債不忘嗆柯P 網友白話翻譯快笑死

2018年02月03日 11:17 中時電子報 陳怡文

去年底台北市長柯文哲批評高雄舉債高，雙方隔空對戰，高市昨日宣布，達成民選市長23年來首度零舉債，並實質還款10億；副市長許立明更回嗆：「若高雄和台北一樣多了125億統籌分配款，我們會還得比他們多！」但網友表示「快笑死」每年一直借錢，借到上限，再借就信用破產，金主也不肯再借，還出來大喊「我們今年沒借！」持家有成。

昨許立明主持記者會「高雄真的做到了，零舉債+還款10億」由於柯文哲曾消遣高雄市舉債過多。許立明忍不住回嗆柯文哲「如果高雄有這125億（統籌分配款），我們會還得比他們多！」

另外，許立明表示高雄市財政條件先天不良，這已不是新聞，原因在於統籌分配稅款長期南北不公，台北市人口比高雄少9萬，土地面積只有高雄9％，但每年台北市拿走的統籌分配稅款，都比高雄市多120億以上。

對此消息，網友諷「某個家庭，每年一直借錢，一直借、一直借、借到上限，再借就信用破產，金主(法律)，依於其還款能力，不能再借、也不肯再借，然後，某家庭不能再借的那一年，出來大聲喊，怎麼樣，我們今年沒借！持家有成，如何！……？」

其他網友則笑稱「高雄不能再借錢，算優點嗎？快笑死，舉債全國第一名 XDDD」、「最會花錢的城市 指著別人預算高」、「這篇夠白話」、「這篇是鞭屍」、「同一個市長借錢亂花借了十幾年，今年沒借錢就大聲起來了」、「所以舉債了22年 好慘」、「要嗆人哪點不嗆 嗆這最讓人想笑這點」、「以前反感藍的，現在綠的嘴臉更是噁心。」

(中時電子報)