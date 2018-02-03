MLB》貝茲仲裁薪水翻倍 紅襪總管談錢不傷感情

2018年02月03日 11:48 中時電子報 蔡銘仁

貝茲(Mookie Betts)日前薪資仲裁成功，爭取年薪加到1050萬美金，比紅襪原先開出的價碼多出300萬，儘管他讓紅襪多花大筆銀兩，但總管鄧伯斯基(Dave Dombrowski)表示，雙方感情沒有因而變調，「貝茲很好，他明白這個過程，我們還是有很好的關係。」

現25歲的貝茲去年出賽153場，繳打擊率2成64、上壘率3成44、長打率4成59、24轟、102分打點成績，雖打擊率跟上壘率為生涯新低，但整體表現尚屬稱職。貝茲去年年薪95萬，此次首度獲薪資仲裁資格，不接受紅襪開出750萬薪資進行仲裁，爭取加薪到1050萬成功。

俗話說講錢就傷感情，貝茲跟紅襪走上仲裁決定薪資，不過鄧伯斯基表示，貝茲跟球隊的關係還是很好，「我有打電話跟傳簡訊給貝茲，電話沒通但他有回簡訊，助理總管歐哈羅蘭(Brian O'Halloran)也有跟貝茲聊天。貝茲很好，他明白這只是過程的一部分，我們感情還是不錯。」

鄧伯斯基直言，貝茲是球隊想願給好的價碼、未來幾年想留他在陣中的球員，「當你不覺得自己有一定機會贏，不會想進行仲裁。如果輸掉仲裁，也不會太驚訝，畢竟仲裁結果本就無法預期，讓其他人替你決定價碼多寡，機會還是不小。」

貝茲年薪1050萬，是大聯盟史上首度薪資仲裁後的第二高薪，史上取得首次仲裁權球員的最高薪資，是小熊布萊嚴所寫下。布萊嚴也在今年取得仲裁資格，年薪從105萬漲到1085萬；不過跟貝茲不同，這是小熊跟布萊嚴自行協商後決定的價碼，雙方沒有進行仲裁。

(中時電子報)