《翻爆旺旅遊》跟脂肪說掰掰！親山‧親履行帶你樂活人生

2018年02月03日 11:54 中時電子報 綜合報導

◎登山入門款 輕鬆走訪絕色美景

全長僅1.7公里的宜蘭「林美石磐步道」，因路程短且坡度平緩，是嘗試挑戰登山步道絕佳的「入門款」，更是老少咸宜的休閒活動、賞景散心的踏青行程安排。

◎五指山古道 體會先人開墾辛勞

沿著北港溪緩緩而上，位於新北市汐止區汐萬路的五指山古道，沿途有竹林綠蔭與潺潺溪水，古道沿途隨處可見先民拓墾開荒之遺跡，兼具人文特色及自然美景，親自走一趟，絕對讓人不虛此行。

◎福源山登山步道 全家樂悠遊

桃園龜山福源山步道全長2.2公里，從由兔子坑登山口開始一路可爬至終點「大樹公」，不但可以親眼看見百年榕樹，從高點345公尺的海拔也可以眺望台北盆地、三峽和桃園等地區，是適合全家大小一起遊走的郊外景點。

◎咬人狗坑步道 登山客愛挑戰

位於台中市太平區的「咬人狗坑生態景觀步道」，內部共分成5條登山步道，其中第一條、南邊外圍路線，可通往老鼠崎步道、轉而登上三汀山，常有許多初級登山客來挑戰，其步道沿線常見許多蟲鳥與植物，還可俯瞰太平地區文依天然湖潭，是民眾健行好選擇。

◎梅峰古道花盛放 賞景啖梅子雞

位於楠西的梅嶺，由於步道指標明確完善，山勢也較平緩，一直以來，常是台南市民假日登山的最佳選擇之一，4條登山步道都能接到稜線，其中一條梅峰古道，沿途有大片花海，登頂後還能遠眺曾文水庫、大凍山、崁頭山，風景宜人，可以欣賞到梅嶺不同的地景風貌，最為熱門。

◎旗尾山2條登山布道 挑戰性十足

旗尾山屬於玉山山脈的末端，東鄰美濃平原和荖濃溪，西接楠梓仙溪和旗山鎮，從國道10號進入旗山地區時，遠望旗尾山脈，山頂突出呈鋸齒狀，恰似清朝之三角旗（蛟龍旗），故稱旗尾山，古代又作「旂尾山」。

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(中時電子報)