因八二三砲戰來台 守護台海多年的F-100超級軍刀機

2018年02月03日 12:04 中時電子報 李靖棠

民國47年（1958）8月八二三炮戰爆發，美方為強化台灣對抗的能力，隔月從本土送來6架F-100F教練機至嘉義水上機場，直接交付我國空軍換裝使用，也是我軍首次裝備「世紀系列」（Century Series）的戰機。砲戰結束後，截至1970年代為止，我空軍共接收136架各類型F-100超級軍刀機（F-100 Super Sabre），並在美方技術協助下，將佔大多數的A型進行尾翼改良，以確保飛行穩定度且具備發射響尾蛇飛彈（Sidewinder）作戰能力。

Discovery Channel - Great Planes - North American F-100 Super Sabre

由北美航空（North American Aviation）於1951年提出，作為替換前一代F-86「軍刀」戰機（F-86 Sabre）的計畫，F-100超級軍刀機很快地獲得美國空軍的首肯，甚至在實體機都未出廠之際，就已下訂達250架。但於1953年首次試飛的F-100戰機，卻被發現具有致命隱患，機身在飛行期間，會出現偏航不穩定，甚至造成飛機結構超過負荷而解體的慘況，1954年北美航空首席試飛官喬治·威爾許（George Welch）就是因此而喪命。

原放置於台大校園展示、退役空軍F-100「超級軍刀機」。（圖/中央社）

我國空軍協修美軍F-100D型超級軍刀機，首批修妥交機，由空軍總司令賴名湯上將（左）以模型一具交與美軍代表舒茲接受。(中時資料照、姚琢奇攝)

美國空軍期望F-100超級軍刀機能攜帶核子炸彈，A型於1954年首次進入編制服役，但從一開始就面對種種問題，包含飛行穩定度、機身結構和壓力平衡等，截至1961年為止，美軍共因意外損失了47架A型戰機。為解決種種問題，北美航空陸續升級F-100超級軍刀機，讓戰機出現C、D等多款機型。美軍在越戰（Vietnam War）期間投入不少超級軍刀機，但在激烈的戰鬥下，卻讓美軍面臨每年50架損失的慘痛代價。

美國空軍麾下F-100D戰機於南越戰場。（圖/美國空軍）

作為「世紀系列」的首架戰機，F-100「超級軍刀」屬於單座戰機，搭載普惠公司（Pratt & Whitney）的J57-P-21A渦輪噴射發動機。極速可達1.3馬赫、最大飛行距離為3,210公里，機上裝有4座20公釐M39機炮（Pontiac M39A1 revolver cannon）、可搭載4枚AIM-9響尾蛇飛彈或2枚AGM-12對地飛彈，以及3,190公斤的普通炸彈或各類核彈。

曾一度被美國空軍雷鳥特技小組選入的F-100D「超級軍刀機」。（圖/美國空軍）

但對於我國空軍而言，F-100超級軍刀機始終存在第一代的原始缺陷，高度倚賴有經驗的機工長對機身維修，來維持戰機的妥善率。但民國68年（1979）一架C-119運輸機因雷雨失事，造成機上多名機工長罹難後，造成空軍的F-100戰機妥善率快速下滑，加上數次墜機意外，逼使空軍在1984年，將麾下超級軍刀機完全除役。1987年空軍將一架F-100戰機贈與台大，但因為嚴重毀損，經整修後在2012年將該機移往成功嶺基地展示。

(中時電子報)