姚文智稱陳景峻公開指控柯P 跟政變沒兩樣

2018年02月03日 12:38 中時 鄭舲

台北市副市長陳景峻昨在接受廣播專訪時，公開指責台北市長柯文哲私下與台北燈節廠商見面、甚至答應幫忙募款。表態參選台北市長的民進黨立委姚文智今天說，副市長公開指控市長違法，跟政變沒兩樣，陳景峻一定是忍受很多委屈才會這麼做，呼籲陳出面將事情詳細說清楚，也呼籲他能「棄暗投明」，回到民進黨的大家庭。

姚文智說，燈會包藏啟人疑竇的秘密太多，包括先前流標三次，簽約竟然要一個多月，主辦長官簡余晏丟給陳景峻辦了幾天，市長又趕緊介入。且柯文哲說與廠商見面非事先安排，是廠商「攔轎喊冤」，那是簽約前或簽約後發生的？是否攔路陳情後才簽約？政府標案都要市長幫忙募款嗎？這些都牽涉到違法問題，柯文哲應該講清楚。

對於外界認為陳景峻爆料是選舉考量，姚文智表示，如果是選舉考量，不至於批評自己的長官，他認為陳景峻接手燙手山芋，了解太多內情，以至於最後合約簽不下，必須要廠商與市長碰面，才會影響標案怎麼進行。姚文智說，燈會造成觀傳局長棄職潛逃、副市長公然指控市長、標案還涉及封殺記者，陳景峻必須把事證公諸於世，政風單位和檢調也應介入調查。

至於陳景峻發聲明強調市府內部沒有不合，且認為民進黨應與柯文哲合作，才能打贏2018選戰。姚文智說，陳景峻指控柯文哲「不法」，可是回應的是「沒有不合」，邏輯不通，有不法應該講清楚，「不然你隨便罵市長應該下台。」而且都已經說柯不法，還要民進黨跟他合作，「是要把民進黨推到萬惡的深淵嗎？」

(中時)