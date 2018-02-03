捐血過好年！全台還差20萬袋血 台北A型血快沒了

2018年02月03日 12:04 中時 倪浩倫

低溫持續超過一周，包括北部在內，更有不少地方又濕又冷，連帶讓血庫拉起警報！統計顯示，現在全台血量僅有6.5天，不僅不到7天的安全值，離「春節安全值」的10天，更還有超過20萬袋的差距。台灣血液基金會指出，近來天氣狀況真的太糟，大幅影響民眾捐血意願，北部A型血更低到剩3.5天，盼民眾多多出門挽救捐血。

由於春節期間，許多捐血車、捐血中心都會有幾天的休息時間，為確保用血量無虞，根據過往經驗，都會希望在除夕前，將血庫拉到10天，但最新統計顯示，目前全台血庫量只有6.6天，由於每天用血量平均約6000袋，等於還差20萬400袋，和上周六只差18萬袋的情況相比，血量不增反減。

台北捐血中心企劃課課長陳雅雯說，血量一直拉不上來，甚至還出現倒退嚕的狀況，最主要原因就是天氣太糟，儘管出動很多捐血車，但「很多地方最近又濕又冷，明顯影響民眾出門捐血意願」。

根據記者觀察，台北市信義威秀旁的無名巷，假日常有捐血車停靠，以往總是人氣很旺、常見數十人在排隊，但記者上周末經過時，卻發現僅有2~3人在排隊，此外，該捐血車這周一也罕見的在原地方出動，但在毛毛細雨中，卻幾乎沒人排隊，似乎真的受到天氣影響。

統計顯示，全台灣除了高雄捐血中心，其餘的血量都低於安全值的7天，其中以台北最慘，低到4.9天，A型更只剩3.5天、AB型也只剩4.5天，由於這波寒流會持續到下周三，入血量也相當不樂觀；陳雅雯說，希望大家能多多出門挽袖捐血，拉高血液庫存量，避免醫療院所在春節期間出現缺血狀況。

(中時)