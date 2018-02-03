冷死！寒流來想取暖 醫師：這些人泡湯最需注意

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中時

寒流來襲，全台陷入急凍！有人熱血的衝上山賞雪，也有人會選擇去泡泡湯、泡泡澡暖暖身子，但當心泡出問題。醫師提醒，曾心肌梗塞、中風的民眾，病後3個月內不可泡澡泡湯，否則疾病容易復發，剛喝完酒、吃完飯以及在服藥的高血壓患者，泡湯泡澡也要當心，泡太久當心血壓過低．出現無力、暈眩等情形。

根據中央氣象局預測，這波寒流會冷到下周三，已有地方出現10度以下低溫，玉山、太平山更降下白雪。一名60歲的中年男子，吃完飯、喝了點酒後，和太太一起去泡湯祛寒，沒想到剛泡幾分鐘，就出現頭暈、胸悶、噁心想吐的症狀，趕緊去醫院檢查，原來在飲食、酒精和泡湯的三重夾擊下，出現嚴重低血壓的狀況。

書田診所家醫科主任康宏銘說，剛吃完飯時，身體大量血液會流到消化系統，泡湯時，又有大量血液跑到身體周邊，易導致腦部缺血；此外，喝酒會造成血管擴張，而泡湯也同時會讓血管擴張，兩者加在一起，很容易出現低血壓，對於有服用降血壓藥物的高血壓患者，泡湯泡太久也易出現低血壓，建議至少每10分鐘起來一次。

康宏銘補充，曾心肌梗塞、中風的民眾，病後3個月內不可泡澡泡湯，因為「剛下池」時，身體循環加速、導致血管受到衝擊，血管內不穩定的斑塊很容易再次脫落，增加形成血栓，再次出現腦中風、心肌梗塞的機率。

衛福部國健署表示，有心血管疾病或年長者，泡湯時勿超過15分鐘，泡湯後勿太快起身，也不要單獨泡個人池，泡湯泡澡的水溫不要超過40度，並適時補充水分或含電解質的飲料，若有飲酒、吃大餐，則應間隔至少1.5小時再去泡。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)

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