NFL》愛國者隊 看好衛冕超級盃

布雷迪領軍的愛國者隊，被看好在今年超級盃奪冠。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

第52屆超級盃台北時間2月5日早上7點30分點燃戰火，衛冕軍新英格蘭愛國者隊將接受費城老鷹隊的挑戰，由於過去17年來愛國者隊已8次挺進超級盃，賭城拉斯維加斯也開出愛國者隊讓5.5分的盤口，絕大多數職業美式足球（NFL）的專家們普遍看好愛國者能衛冕成功，但老鷹隊的鐵粉們則非常期待這一戰會有跌破專家眼鏡的結局。

全球知名的專業運動網站ESPN早在二週前即邀請10名美式足球專家和一個專業媒體進行預測，針對今年超級盃對戰兩軍做出賽前評估，看好愛國者隊勝出的比例是9：2。類似的分析和預測也在比賽開打前三天再次徵詢85位為ESPN提供專欄的作家、球評們，所得結果是61比24，多數作答者仍看好愛國者能勝出；大部份專家認為，布雷迪的領導和傳球能力超強，且愛國者作戰經驗豐富，而這些預測也和國際賭盤所開盤口呈現出一致性。

愛國者在一片看好聲中真能如願捧盃嗎？長期在ESPN專欄中做專業評論和預測的名嘴史密斯（Stephen A.Smith)大名並沒有在上述調查中出現；而一向以「毒舌」著稱的史爺有其獨到觀點，他認為，由四分衛弗爾斯（Nick Foles）領軍的費城老鷹隊，可望在今年的超級盃終結布雷迪（Tom Brady)掛帥的愛國者王朝，言下之意，頗有弱勢的下風狗（under dog)往往也會張口咬人的意味。

(中時電子報)

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