台灣運彩盃慈善女足賽 仙台七夕準備好了！

仙台七夕球員在台北田徑場的雨中訓練，球員神情輕鬆。（李弘斌攝）

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中時電子報
／台北報導
仙台七夕社長西川善久（左）致贈該隊旗幟給冠名贊助的台灣運彩副總經理蔡明哲。（李弘斌攝）

「台灣運彩盃國際慈善女足邀請賽」4日下午4時將於台北田徑場開踢，作為首支來台春訓的日本女足職業隊仙台七夕，總教練越後和男表示，這是該隊今年第1場比賽，會將這段時間的訓練成效，呈現在這場與台灣女足菁英隊的比賽中。

女足慈善賽 這件事連日本人也佩服

「我們已經在台南訓練8天，所以球員身體上會有些疲勞，但我們仍會全力比賽，」至於從相對溫暖的南台灣到北台灣的雨中比賽，會否有狀況，越後和男則說：「足球是不管天氣好壞都要比賽，下雨也一樣的。」

仙台七夕女足總教練越後和男（右）在記者會上接受日本媒體採訪。（李弘斌攝）

仙台七夕是去年日本女足撫子聯賽的第4名，這次將重要的春訓安排在台灣，還舉辦了包括教練講座等多項交流。社長西川善久強調，台灣交流賽的實現，希望不論是對台灣足球的普及，甚至男足未來想成立職業聯賽，都能有些幫助。

台灣女足菁英隊則由台中藍鯨教練呂桂花領軍，特別感謝運彩這次冠名贊助，「讓女足在這麼寒冷的天氣中也感到溫暖。」也謝謝北市體育局在草皮養護上的努力，讓台北田徑場能以全新狀態來迎接仙台七夕。

台中藍鯨教練呂桂花在記者會感謝各界努力促成這次的女足慈善邀請賽。（李弘斌攝）

面對擁有4名日本現役國腳的仙台七夕，台灣菁英隊雖然號召木蘭聯賽各隊好手，還有旅外球員余秀菁、王湘惠、包欣玄助陣，整合上卻不容易。呂桂花表示，台灣菁英隊以藍鯨為主體，加上國家隊這幾年由日籍教頭柳樂雅幸指導，球員在戰術打法上趨於一致，加上堀野博幸去年在藍鯨的強化，希望能在這樣的基礎上，跟仙台七夕較勁。

台灣運彩盃賽事不收門票，只要將捐款投入麥當勞叔叔之家慈善基金會、伊甸基金會與喜憨兒基金會的募款箱，就能進場看球。沒能到場的球迷，也可以透過Eleven Sports與推特的直播，欣賞仙台七夕與台灣菁英隊的精彩比賽。

(中時電子報)

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