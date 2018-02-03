過年吃「硬底子」美食 小心牙齒崩裂

過年品嘗質地堅硬的食物，要小心別因此造成牙齒崩裂。（阮綜合牙科醫師陳湘蓁提供）

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過年大魚大肉、狂嗑零食，小心牙齒斷裂！高雄阮綜合牙科醫師陳湘蓁表示，曾有病患農曆過年嚼牛軋糖後門牙斷裂，也有人新春天天大魚大肉，啃到雞骨頭導致臼齒破碎，因春節期間民眾常忽視口腔保健，往往造成年後牙科門診暴增3成。

28歲張先生去年春節，天天在家打電動、吃零食，原本他牙齒就稍微鬆動，初一當天大口咬嚼牛軋糖時，後門牙竟然斷裂；另名35歲周先生，過年美食吃得很開心，結果不慎咬到堅硬的雞骨頭，後臼齒受力不均當場碎掉，後來還得抽神經做根管治療。

阮綜合牙科醫師陳湘蓁指出，過年期間一直吃東西，口腔長時間處於酸性，加上若原本即有蛀牙，脆弱的牙齒咬到堅硬食物很容易斷裂；尤其國民健康署調查，過年吃零食比例達4成7、喝飲料也比平時增加2成，更易造成口腔衛生的負擔。

陳湘蓁提醒曾補過牙、牙齒結構或強度較差的民眾，要避開瓜子、花生、開心果等「硬底子」食物，黏性高的牛軋糖也得小心，很多老人家吃牛軋糖時，把假牙也黏下來。

她表示，牙齒崩裂的病患，在年後往往增加3成，建議民眾吃帶硬殼的食物，盡量用器具輔助剝殼，避免直接咬，也要注意別單點受力；此外，飯後除了潔牙，也可使用無酒精的漱口水加強清潔牙縫、口腔壁及舌側。

(中時)

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