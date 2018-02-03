少年玩手遊起衝突 揚言帶炸彈去高雄捷運

警方於2日獲報後已經加強巡邏，至今未發現可疑人士與異狀。(林雅惠翻攝)

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(14:00，新增校方說法)高雄市一名少年玩競技手遊《Garena 傳說對決》與其他玩家發生衝突，竟在臉書發文，「讓妳們在遊戲一樣體驗真正的死亡」、「明天帶炸彈去高雄捷運」、「被我看到你在玩傳說，我折疊刀先捅你！」，少年隨後被警方找到並約談，全案交由少年法庭審理。

高雄捷運站人潮依然許多人等候搭車，未受影響。(林雅惠翻攝)

岡山分局表示，2月2日晚間11點05分，搜獲輿情反應有人於臉書Garena傳說對決社群發布恐嚇文章，隨後經偵查隊與刑警大隊找到發布恐嚇文章的13歲少年，經約談後，少年坦承是因玩傳說對決手機遊戲不愉快，一時發洩情緒複製相關文字拼湊起來，不小心發出該篇文章，並無危害公眾安全之意圖。

警方指出，事發後該名少年表示相當後悔，對引起社會波瀾也感到相當抱歉，全案詢後依違反少年事件處理法第3條及刑法第151條恐嚇公眾危安罪，函請臺灣高雄少年及家事法院審理。

岡山分局偵查隊長曾順光說，任意在網路留下恐嚇言論將觸犯法律刑責，呼籲家長在寒假期間要多關心家裡小孩，對於上網要有正確宣導，避免一時無知而吃上官司。

捷運警察隊長游省正表示，上網PO文說要帶炸彈去高雄捷運、用折疊刀捅人，涉及恐嚇危害安全罪，可處兩年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金；警方於2日獲報後已經強巡邏，至今未發現可疑人士與異狀。

少年就讀的學校校長表示，這位學生因網路遊戲打輸，亂留言說要帶炸彈去高雄捷運，3日凌晨已由父親帶去岡山分局自首，學生說是操作不小心，將開玩笑的留言內容發送出去，校方後續將進行個案輔導，並加強全校資訊倫理素養、公共危險罪法制教育。

(中時)

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