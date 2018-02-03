三峽青草職能學苑開張 助弱勢青少年重生

新北市三峽區青草職能學苑3日舉辦落成典禮。（吳堂靖攝）

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青草職能學苑承租三峽區舊愛鄰醫院為學習據點，延續救人精神。（吳堂靖攝）
愛鄰醫院屋主陳雅道大方出租空間，期盼延續醫院救人的精神。（吳堂靖攝）

新北市三峽區青草職能學苑3日舉辦落成典禮，機構以培育弱勢青年職能發展為號召，由甘樂文創承租舊愛鄰醫院打造學習據點，結合在地職人與企業資源，透過實習商店、課後輔導、木雕工藝等課程，讓孩子透過作中學學習技之長，改變生活困境。

根據衛福部統計，高風險家庭通報數近3萬戶，其中牽涉的青少年高達1萬9千名，社會企業甘草文創以「蓋一所改變弱勢青年的生命學校」為理念，透過群眾募集，及新北市副市長侯友宜、藝人許效舜、家樂福基金會等企業響應，獲得900萬資金挹注，讓家庭貧困、單親、隔代教養等中輟青年獲得新生。

「沒有一個孩子願意放棄自己！」甘樂文創創辦人林峻丞哽咽表示，去年接觸一位隔代教養的青年，中輟離家出走，遭到幫派吸收沉迷毒品，最後進入少年感化院，很可惜沒有及早把他拉回來，期盼透過職能訓練，讓這些孩子一點一滴找回自信心。

林峻丞指出，大家很難想像這些中輟生在這麼小的年紀，受了多少傷，但我們時常用既定的框架與學習模式，逼迫孩子成長，應該要多給孩子時間與信心，這是推動職能學苑最大的目的。

林峻丞表示，青草職能學苑自今年1月起與三峽國中合作，串聯在地社區資源，提供職能教育，包含實習商店、課後輔導、木雕工藝等課程，另打造宿舍區作為學員住宿、緊急安置之用，也歡迎各界職人打工換宿。

愛鄰醫院屋主陳雅道表示，愛鄰醫院擁有70多年歷史，因空間廣大曾有不少企業詢問承租事宜，最終被甘樂文創辦人林峻丞的信念所打動，期盼延續醫院救人的精神，讓更多青年能在青草學苑重獲新生。

(中時)

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