老外也瘋新年！ 黃金山城送春聯

2018年02月03日 13:42 中時 張穎齊

瑞芳區公所今（3）日上午10時在瑞芳火車站前廣場舉辦「黃金山城迎春揮毫送春聯」，來自加拿大的瑞芳女婿戴明恩（中）也熱情響應，帶著2位女兒在現場開心寫春聯。（張穎齊翻攝）

瑞芳區公所今（3）日上午10時在瑞芳火車站前廣場舉辦「黃金山城迎春揮毫送春聯」，來自加拿大的瑞芳女婿戴明恩（後排右一）也熱情響應，帶著2位女兒在現場開心寫春聯。（張穎齊翻攝）

迎接狗年新春來臨！新北市瑞芳區公所為推廣年節傳統文化藝術之美，今（3）日上午10時在瑞芳火車站前廣場舉辦「黃金山城迎春揮毫送春聯」，邀請瑞芳書道學會20位書法名家與來台的新住民在現場揮毫送給民眾，提早拜年過好節。

今天活動現場雖然下著綿綿細雨，但許多熱情的民眾還是不畏風雨前來，除了有知名的書法家在現場揮毫寫春聯外，還有來自加拿大的瑞芳女婿戴明恩，帶著2位女兒前來寫書法。

「It’s so cool！」戴明恩表示，能體驗東方人的新年非常有趣，這也是他第一次寫春聯，覺得又酷又新鮮，相當支持公所讓新住民及遊客體驗寫書法的樂趣，希望大家一同來感受到瑞芳黃金山城幸福小鎮的歲末年節喜氣，以及滿滿的藝文氣息。

活動中還穿插了「瑞芳樂齡薩克斯風樂團」表演的多首春節應景歌曲，吸引到很多來自世界各國的自助背包客，及國內遊客前來共賞，現場也特別設置「寫春聯」體驗專區，民眾均可在名家老師指導下，享受自己春聯自己寫的樂趣帶回收藏。

瑞芳區長陳奇正表示，此次也邀請到瑞芳區11所國小的學生，與爸爸媽媽一同參與，嘗試在舞文弄墨的樂趣中，寫下今年第1張春聯，大人們也可重溫遺忘已久的書法技藝，歡迎民眾前來體驗揮毫書寫春聯之樂趣，提前感受喜洋洋的「年味」。

陳奇正說，另外公所也準備了新北市長朱立倫贈送的「旺來福來」精製春聯500份，並結合瑞芳分局預防犯罪宣導發送800份紅包袋，歡迎民眾踴躍索取。

(中時)