MLB》遊騎兵不想砸大錢 退出達比修競逐戰

想再看達比修穿上這身遊騎兵戰袍，目前機會很低。(美聯社)

友善列印
中時電子報

達比修有雖跟德州有強烈連結，他成為自由球員後，也有機會回遊騎兵，然而達比修實在太貴，遊騎兵傾向不砸錢，即便當地媒體苦勸他們別太摳，還是改變不了高層的心態，美媒報導，遊騎兵總管丹尼爾斯(Jon Daniels)間接暗示可能退出競逐戰，「我們現在傾向不找任何1名大咖投手加盟。」

達比修追求年薪2000萬起跳的複數年約，小熊、遊騎兵、雙城、釀酒人、洋基、道奇跟費城人等7隊有興趣競逐。先前曾傳達比修可能上周結束前決定動向，但美國記者羅森索(Ken Rosenthal)曾透露，達比修在等道奇跟洋基清出薪資空間，加上釀酒人參戰，讓情況改變。

遊騎兵打從一開始，雖然確實有想補強先發投手，但對砸大錢就不感興趣；現在各隊出手不手軟，據傳達比修已有獲5年超過1億美金的報價，讓遊騎兵想打退堂鼓。《NBCSports》報導，丹尼爾斯也在美國時間周五透露，他們持續有跟達比修聯繫，但現在沒打算砸錢搶大咖投手。

報導指出，這代表艾瑞耶塔(Jake Arrieta)、卡布(Alex Cobb)跟藍斯林(Lance Lynn)這些期望拿到高薪的投手，也都會被遊騎兵屏除在外。遊騎兵若確定退出，爭取達比修的球隊就剩雙城、費城人、洋基、道奇跟釀酒人，其中釀酒人是檯面上動作最積極的球隊。

(中時電子報)

中時電子報體育專頁
NBA》上季新人王也掛！布羅格登… NBA》25失誤還能贏？勇士客場擊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。