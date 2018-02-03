MLB》遊騎兵不想砸大錢 退出達比修競逐戰

2018年02月03日 13:06 中時電子報 蔡銘仁

達比修有雖跟德州有強烈連結，他成為自由球員後，也有機會回遊騎兵，然而達比修實在太貴，遊騎兵傾向不砸錢，即便當地媒體苦勸他們別太摳，還是改變不了高層的心態，美媒報導，遊騎兵總管丹尼爾斯(Jon Daniels)間接暗示可能退出競逐戰，「我們現在傾向不找任何1名大咖投手加盟。」

達比修追求年薪2000萬起跳的複數年約，小熊、遊騎兵、雙城、釀酒人、洋基、道奇跟費城人等7隊有興趣競逐。先前曾傳達比修可能上周結束前決定動向，但美國記者羅森索(Ken Rosenthal)曾透露，達比修在等道奇跟洋基清出薪資空間，加上釀酒人參戰，讓情況改變。

遊騎兵打從一開始，雖然確實有想補強先發投手，但對砸大錢就不感興趣；現在各隊出手不手軟，據傳達比修已有獲5年超過1億美金的報價，讓遊騎兵想打退堂鼓。《NBCSports》報導，丹尼爾斯也在美國時間周五透露，他們持續有跟達比修聯繫，但現在沒打算砸錢搶大咖投手。

報導指出，這代表艾瑞耶塔(Jake Arrieta)、卡布(Alex Cobb)跟藍斯林(Lance Lynn)這些期望拿到高薪的投手，也都會被遊騎兵屏除在外。遊騎兵若確定退出，爭取達比修的球隊就剩雙城、費城人、洋基、道奇跟釀酒人，其中釀酒人是檯面上動作最積極的球隊。

(中時電子報)