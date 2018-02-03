里山動物列車即將啟航 台鐵發行紀念套票

2018年02月03日 13:22 中時 陳祐誠

行政院農委會與交通部台鐵局合作打造「里山動物列車」，於EMU800型微笑號通勤電聯車8節車體，彩繪草鴞、石虎、食蛇龜、臺灣蛙類、蓋斑鬥魚、食蟹獴、彩鷸及穿山甲等8種棲息於淺山與農田生態系的里山動物，象徵讓里山動物未來也能像人們搭乘火車一樣，能在棲地與生態廊道悠遊旅行，彩繪列車將於2月6日公開亮相。

為慶祝「里山動物列車」首航，台鐵局製作紀念套票，首航日限量發售600套，內含「汐科站至福隆站名片式區間車紀念乘車票」1張及「薄紙式紀念月臺票」1張，上午8時在南港站東剪票口大理石臺階旁的人行步道（B1層）準時開賣，9時以後若未售罄，則改移至南港站售票窗口繼續發售，每人每次限購2套，每套售價為新台幣100元，售完為止。

台鐵表示，里山動物列車預定於2月6日，從台北南港站首航北上，開往福隆，當天上午11時13分從汐科站起，才開放民眾從沿途各站購票搭乘，12時17分到達福隆站；12時55分自福隆站發車南下，15時59分抵達新竹站，民眾同樣在沿途各站均可購票乘車。

里山動物列車自2月8日起，將正式加入台鐵局區間車服務行列，未來主要通行於西部縱貫線基隆至新竹區間，另配合車輛運行，也會有行駛南部區域之列車班次，南部朋友同樣有機會搭乘。

為傳遞淺山與農田生態系保育觀念，里山動物列車各車廂內的LCD螢幕，將播放包括包括蜂鷹、水梯田等多部生態影片集錦；另每節車廂內也會張貼不同的里山動物海報，讓乘客一起欣賞台灣生物多樣性之美，同時吸收保育知識。

(中時)