又出面救夫？陳佩琪嘆柯P處境艱難

2018年02月03日 14:00 中時 張潼

台北市長柯文哲當年遭遇愛滋器捐案時，妻子陳佩琪曾趁他出國，召開記者會替他抱不平；這次柯文哲出訪歐洲，陳2日晚間接受電台專訪時，又忍不住替先生講話，嘆柯處境艱難，還說常看到政論節目霸凌市長，但實際上，「不要覺得自己的想法才對台灣有利，別人就是賣台、不愛台灣。」

陳佩琪2日晚間接受台北電台節目專訪，談「職業婦女過新年」，不過，就在講到回娘家、男女平權等話題時，她突然提到，世代間的觀念常仍有落差，所以需要對話，像台灣最近吵很兇的東西，也是要世代對話。

陳佩琪舉例，最近常常看到一些政論節目霸凌台北市長，但她覺得不管統或獨，不要覺得說自己的想法跟說法一定是對台灣有利，別人就是不愛台灣，要互相能夠有對話，不是說自己才是台灣價值，別人做就是賣台、不愛台灣。

接著主持人談到「過年也是容易發生家暴的時期」，詢問陳佩琪家中狀況如何？陳佩琪笑說，女人結婚之後，通常罵人口條都會好很多，在她加，通常語言家暴的都是她而不是柯文哲。

陳佩琪說，柯文哲去歐洲出訪前很忙，有次晚上10點多回到家，她把握時間跟他抱怨一些家中的事，沒想到柯都沒在聽，讓她很生氣，結果柯文哲竟然說，因為只有在家時比較relax（放鬆），否則在外面漏聽一個字、講錯一個字，政論節目要罵他1個禮拜甚至2、3個月；接著柯還對她說，他相信全世界只有佩琪不會害他。

陳佩琪嘆說，雖然不知道這是不是先生不想聽他抱怨而想出來的藉口，但由此也可見市長處境的艱辛。例如先前他只是在市政會議提醒首長不要債留子孫，並以高雄舉債2600億為例，結果就被傳出去、開始被罵；還有一次他跟朋友私下講到首長去職，提到「無利可圖」，結果事隔2、3個月，竟然被與秘書長蘇麗瓊離職扯在一起，讓柯、蘇多少有些芥蒂。

(中時)