心念中俄 擺脫依賴症 美2018紅旗軍演不用GPS

2018年02月03日 14:22 中時電子報 楊幼蘭

全球衛星定位系統（GPS）不僅為美國軍機提供了定位，為智慧型武器提供瞄準資料，也為軍方提供了通訊與導航系統支援。而美軍愈來愈擔心，軍事行動太依賴它。

《大眾機械》（Popular Mechanics）網指出，由於中國、俄羅斯，或是伊朗等國技術先進，一旦爆發衝突，GPS可能受干擾，甚至直接被摧毀，因此反倒成了大罩門。

而為這類可能爆發的戰爭做準備，美國空軍究竟要怎麼做？很簡單，那就是乾脆把它關掉。

紅旗演習（Exercise Red Flag）是美國空軍的年度重頭戲，噴射戰機、轟炸機、加油機，還有監視與偵察機隊都會齊聚內華達測試與訓練靶場（Nevada Test and Training Range），和盟國一起練兵。

今年的紅旗演習1月26日已登場，將持續進行到2月16日，而美國空軍決定全面禁用GPS，迫使駕駛改變習慣，以適應在沒有衛星導航的情況下，執行打擊任務。

由於GPS管制並不像精準打擊那樣精確，因此附近空域可能也會受影響。例如，在內華達州、加州，亞利桑那州和猶他州的部分空域，班機和私人飛機都可能受波及。也因此，民航機只得轉而靠機上無線電，慣性導航系統(INS)，或是仰賴飛航管制雷達向量來導航。

事實上，這不是美國空軍第一次這麼做，先前他們在阿拉斯加舉行紅旗演習時，就已經嘗試過。據他們說，這對民航機「幾乎不會」造成影響。

早在2010年時，美國空軍便展開名為「備戰專案2」（Readiness Project 2），不用GPS的飛行訓練。而2013年時，他們已發展出一套名為「飛機內建模擬可程控干擾器」（Simulated Programmable Aircraft-Embedded Jammer）的裝置，不必影響到其他飛機，就能在特定軍機上模擬遭受GPS干擾。

然而，美國空軍要如何在廣達超過5,000平方英里（近1.3萬平方公里）的內華達測試與訓練靶場干擾GPS，至今仍是機密。而這需要機構間的高度協調，更需要投入大量資源，但卻提供了良好的實戰訓練。

(中時電子報)