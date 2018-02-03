MLB》堅持離開馬林魚！瑞爾穆托想春訓前走人

瑞爾穆托仲裁結束，經紀人首度表明他堅持離去的想法。(美聯社)

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中時電子報

瑞爾穆托(J.T.Realmuto)在馬林魚大清倉後就要求交易，如今薪資仲裁決定薪資，他去意依舊堅定，瑞爾穆托經紀人貝瑞(Jeff Berry)表示，無論瑞爾穆托仲裁結果如何，瑞爾穆托的想法還是一樣，「他想在春訓前被交易到其他球隊，讓他有機會能競逐冠軍。」

瑞爾穆托首度取得仲裁資格，不滿馬林魚開出年薪290萬美金條件，期望爭取年薪350萬而走上仲裁，但最後是馬林魚贏得仲裁。瑞爾穆托薪資定案，但先前就想喊著要離開馬林魚的他，現在依舊意志堅定；馬林魚送走葉利奇(Christian Yelich)後，瑞爾穆托是少數想走走不了的球員。

相較葉利奇瘋狂放話，瑞爾穆托跟他的經紀人鮮少對外發表意見，貝瑞在仲裁結果出爐後，首度公開談論瑞爾穆托的想法，宣稱瑞爾穆托想走，而且最好春訓前就走。瑞爾穆托要如願應不會太男，畢竟先前馬林魚執行長吉特(Derek Jeter)曾說，「不打算留不想成為球隊一員的人。」

瑞爾穆托去年打擊率2成78還有17轟，加上才26歲、合約又到2020年，據傳現在至少12隊有興趣爭取瑞爾穆托，但馬林魚不急著交易，一定要拿到好價碼才放人。除了瑞爾穆托，從洋基到馬林魚的卡斯楚(Starlin Castro)也喊走，但他還有3年3700萬薪資，要走更不容易。

(中時電子報)

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