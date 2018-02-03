竹市眷村節年菜 年貨市集好味道紛上桌

2018年02月03日 14:22 中時 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市眷村文化節3日登場，右起市議員鍾淑英、副市長沈慧虹、議員鄭宏輝、段孝芳也在低溫侵襲中，現場烹煮多道眷村年菜，讓大夥品嘗。（陳育賢攝）

新竹市眷村文化節3日登場，右起副市長沈慧虹、市議員段孝芳、鍾淑英、鄭宏輝也在低溫中，在現場推銷多道眷村著名年菜。（陳育賢攝）

新竹市政府3日起在中正市場，推出為期11天的「過好年‧煮好菜」年貨市集。（陳育賢攝）

新竹市政府3日起在中正市場，推出為期11天的「過好年‧煮好菜」年貨市集。（陳育賢攝）

年節氣氛日漸濃厚，新竹市政府3日分別在中正市場、將軍村舉辦「過好年‧煮好菜」年貨市集以及竹市眷村文化節，將年節好菜、眷村年菜好味道端上桌，眷村文化節還提供了2000分眷村美食供民眾兌換免費品嘗，現場洋溢溫馨佳節氛圍。

新竹市眷村文化節於金城1路、3路口的將軍村停車場登場，副市長沈慧虹致詞時表示，雖然天氣嚴寒，但眷村的人情溫度比氣溫更高，如同竹籬笆雖然因時代變遷成為高樓大廈，但眷村互助互愛的精神卻始終歷久彌新，眷村的味道在寒風中更得顯厚實。

議長謝文進表示，他婚後有8年時間與太太住在眷村，最懷念岳父的拿手好菜「東坡肉」，這次就看到很多熟悉的眷村年菜，回憶馬上就湧現上來，感謝現場市民朋友不畏寒流到場參與。

議員鍾淑英則指出，這次剛好超強寒流來襲，低溫又逢雨，但澆不熄大家的熱情，此次主題在於「承襲」，希望市民朋友能藉由這場美食饗宴，將眷村的人情味、美味傳承下去。

今年活動內容包括「眷村年菜饗宴．年菜料理分享」、「眷村飲食文化主題展」、「年菜料理教室」等，提供特色眷村美味讓民眾免費品嘗，包括眷村味酸辣湯、麻辣臭豆腐、炸饅頭、蔥油餅、刀削麵、山東大餅、手工水餃等，市民最愛的眷村美味，一一端出，勾起濃濃的懷舊家鄉味記憶。活動詳情可上文化局http://www.hcccb.gov.tw 查詢。

另，於中正市場舉辦為期11天的「過好年‧煮好菜」年貨市集，則邀請點水樓主廚傳授「醬爆蟹年糕」等年菜技巧及秘笈，市長林智堅也邀請市民造訪中正市場辦年貨、煮好菜，參與特色文創市集，共同迎接嶄新年，「2018，一定幸福」。

祕書長陳章賢表示，為讓市民體驗傳統市場採買年貨的樂趣，新竹市政府3日至13日，在中正市場辦理年貨市集，與其他年貨大街最大不同點，除了有傳統南北雜貨與生鮮美食，更與新竹知名的飯店、餐廳業者合作，包括卡爾登、老爺飯店、風采宴會館與魚池宴會館等，打造免費年菜烹飪教室，還有手作課程，讓民眾在過年期間大展身手。

此外，還有很多充滿濃濃年味的市集活動，包括巧克拉拉、AHA Design布手作、香草公寓等文創市集，市民朋友可以來這邊學習插花、開運紅包袋製作…等，在過年期間，把家裡布置得更有年味，一起過好年、煮好菜。

產發處長吳甲天則表示，此次除開設大廚烹飪教室、手作工藝課外，來不及報名的也可旁聽。另，更以文創市集融合傳統市場，烹飪教室課程包括醬爆蟹年糕、白酒橄欖雞、風采蝦膠盒、白鯧米粉、好彩頭蘿蔔糕、芋見摃丸獅子頭、繽紛開運爆米香等示範教學。

(中時)