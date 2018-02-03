銀行員連遭詐 警詫異他不清楚ATM功能

警方提醒網路購物常見的詐騙手法。(林郁平翻攝)

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中時

高雄一名28歲陳姓銀行行員，去年底才因網路購物被騙1萬5000元，日前又接獲詐騙集團假冒警察來電，佯稱已經破案，將由銀行協助退還被騙款項，陳男信以為真，聽從假銀行客服電話指示操作ATM，又再被騙10萬多元。

陳男去年底在臉書社團看到網友低價出售iPhone手機，雙方說好以1萬5000元成交，不料，對方收款後即斷絕聯絡，陳男只好報警處理。

歹徒食髓知味，上個月後竟又假冒是「台北市中山分局員警」來電，謊稱案子已經偵破，將由銀行協助退還贓款，隨即由另一名歹徒假冒「銀行客服專員」來電，要求陳男操作ATM開通「銷帳功能」以便接收退款，陳男趕到附近ATM依照對方指示操作，結果越操作發現餘額越來越少，才驚覺自己又上了詐騙集團的當，失落的到警局報案，員警詫異詢問陳男身為銀行員怎會不清楚ATM功能，陳男只能苦笑不語。

刑事局表示，許多民眾喜歡在臉書、LINE等社群軟體購物，但這些社群軟體並無任何交易保障機制，導致詐騙頻傳，呼籲民眾應避免使用社群軟體購物，若不幸遭遇購物詐騙，除應立即報警外，更要小心歹徒冒充警察、金融機構，打著案件偵破、退還贓款等名義二度行騙，也提醒民眾，ATM沒有任何設定或解除功能，陌生人打電話要求操作ATM就是詐騙！另外詐騙集團會竄改來電顯示號碼，民眾可由來電顯示開頭有無「+」字號分辨，有「+」號者代表發話地點在國外，對方若自稱是國內公務機關或客服人員，明顯就是詐騙，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線求證。

(中時)

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