因收訊「無服務」問題 蘋果：召回部分iPhone 7手機

圖為一名顧客正在測試iPhone7手機。（美聯社）

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中時電子報
蘋果官網公布消息，由於某些型號的 iPhone 7，可能因主機板問題，導致收訊狀態，就算在收訊範圍內，也會顯示無服務，將免費召回維修。(截自蘋果香港官網)

蘋果官網公布消息，由於某些型號的 iPhone 7，可能因主機板問題，導致收訊狀態，就算在收訊範圍內，也會顯示無服務，造成民眾不便，受影響的手機為2016年9月至2018年2月之間生產的iPhone 7（不含iPhone 7 Plus），出售地包含大陸、香港、澳門、日本以及美國，不包含台灣，如手機發生這樣的問題，蘋果公司將免費提供維修服務。

蘋果公司於大陸、香港、澳門、日本、美國以及波多黎各官網公布消息，少部分的 iPhone 7 裝置可能會在狀態列上顯示「沒有服務」（即使有網路覆蓋），其原因是主機板上某個組件故障。

其手機型號包含，A1660、A1780、A1660、A1779，這些型號手機發售於，大陸、香港、澳門、日本、美國以及波多黎各，不包含台灣；蘋果官網指出，如果您的裝置出現上述症狀，Apple 將免費維修您的裝置。在進行任何維修服務前，我們將檢查您的 iPhone 以確認其符合本方案的資格，本方案僅適用於 iPhone 7。

(中時電子報)

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