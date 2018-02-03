有錢94任性！2土豪酒後比有錢 當眾燒人民幣GG了

2018年02月03日 14:30 中時電子報 孫曜樟

大陸安徵省天長市馬姓男子的新屋落成，邀請晁姓、任姓兩名友人參加餐宴，晁、任二人在酒後因比誰家比較有錢發生爭吵，為了證明自己的財力勝過對方，晁男提議進行「燒錢比賽」，看誰可以拿出比較多的百元人民幣現鈔來燒，於是兩人各先拿出一張面額100元人民幣，並當場點火燒掉，一旁友人拍下過程並把影片公開後，立即引起當地警察注意，兩人最後被以故意損壞人民幣各罰款1000元。

根據陸媒報導，安徽天長市銅城鎮的馬姓男子新房落成，遂邀請親朋好友一起到當地某飯店舉辦餐宴，過程中受邀前來的晁姓男子與任姓男子喝了不少酒後，竟開始互相比較誰比較有錢，兩人還一度爭吵了起來。

晁男為了證明自己的財力勝過對方，便提議舉行「燒錢比賽」，看誰可以拿出比較多的百元人民幣現鈔來燒，任男也當場答應，於是兩人開始用打火機燒身上攜帶的一張張百元鈔，談笑風生的看著錢燒回灰燼。

兩人瘋狂的「火燒人民幣」舉動，被同桌吃飯的楊姓男子拍下，並分享到微信朋友圈，沒想到即引發好友瘋狂轉傳，當地警方獲知此事後，日前約談晁男與任男到案，兩人皆坦承犯行，最後警方對兩人各開罰1000元人民幣（約4635元台幣）。而據中國的「人民幣管理條例」，故意毀損人民幣，可處1萬元人民幣以下的罰款。

(中時電子報)