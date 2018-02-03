因南鐵遇抗爭 賴清德：痛苦會過去美麗會留下

2018年02月03日 14:48 中時 曹婷婷

賴清德參觀照顧住宅。（曹婷婷攝）

行政院長賴清德3日下午回娘家出席南鐵照顧住宅完工記者會，反南鐵東移全線自救聯合會會長陳致曉率眾在場外抗議；賴清德致詞說，南鐵地下化是台南爭取十幾年的重大建設，希望縫合城市及解決百年來平交道車禍，他責無旁貸，也有責任照顧受影響的市民，期間遭遇激烈抗爭、攻擊、抹黑，通過法律訴訟、監察院調查，經歷種種難題，走到今天，抗爭者還到他老家萬里灑冥紙，「痛苦會過去，美麗會留下來」，這是做為首長該承擔的。

為配合鐵路地下化工程，台南市政府提供受影響拆遷戶安居的專案照顧住宅，2015年8月13日動工興建，去年底取得使用執照並完成竣工，3月起陸續交屋，拆遷戶農曆年後就能順利入住。

住宅設計為地下2層、地上15層樓，共計366戶，台南市政府都市發展局指出，拆遷戶共323戶，符合登記照顧住宅的拆遷戶285戶，其中，30戶因居於外縣市無購買意願，市府2015年7月、2017年6月2次公告登記期間，目前已有215戶登記完成選位，約占符合申購資格戶的84%。

專案照顧住宅蓋366戶，採取先建後拆，以成本價售給拆遷戶，共30到50坪，總價不會超過600萬，以東區、北區來說，初估拆遷戶徵收補償金每戶至少有600萬以上，足以購買任何一種住宅房型的照顧住宅。

台南市代理市長李孟諺表示，今年南鐵地下化將進入新的里程碑，目前已陸續進入協議價購，上半年可望看到大部分住戶入住。

(中時)