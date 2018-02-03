MLB》談達比修動向 柯蕭：他還在觀望

2018年02月03日 14:49 中時電子報 蔡銘仁

達比修有身為自由市場大咖投手之一，動向著實備受關注，就連他休季期間的練球夥伴柯蕭(Clayton Kershaw)出席活動時，也不免被問到達比修的狀況，柯蕭透露，達比修現在仍還沒決定去向，「他很好奇狀況會怎麼發展，但我想一切沒有影響他的心情。」

達比修去年被交易到道奇後，跟柯蕭建立不錯的交情，2人季後都一起自主訓練。柯蕭出席全美大學體育協會(NCAA)活動，有人關心起達比修的動向，柯蕭僅簡短回應，表示達比修仍在觀察自由市場的風向，同時也替達比修背書，「無論誰得到他，他們都得到1名很棒的選手。」

柯蕭直言，看達比修投球，就會明白達比修是多麼天賦異稟的投手，也樂於學習，「我想達比修對道奇的分析機制很有興趣，很喜歡跟投手教練哈尼卡特(Rick Honeycutt)共事，以調整投球機制。」撇開達比修的動向，柯蕭認為現在達比修投球的狀況很棒。

在遊騎兵宣告可能不砸錢簽大咖投手後，競逐達比修的球隊剩小熊、雙城、費城人、釀酒人、道奇跟洋基。有消息指出，達比修在等道奇跟洋基清出薪資空間，釀酒人雖晚加入戰局，但動作相當積極，據傳已有球隊開出5年超過1億美金的合約給他，但不確定是哪隊。

至於柯蕭自己，今年季後會不會跳脫合約？他語帶保留，「對我來說，因為那只是一個選擇，我覺得還不必想到那些，現在只需專注在場上跟投球表現。」柯蕭今年3月將滿30歲，過去兩季都有受傷影響出賽的他，期許新球季可以避免進傷兵名單。

(中時電子報)