梧棲朝元宮2／25元宵踩街 發送3千紅燈籠

2018年02月03日 14:51 中時 王文吉

「梧棲57燈節」宣傳記者會有6組團隊帶來舞龍舞獅等表演，為活動暖身。（王文吉攝）

現場還有書法名家揮毫寫春聯，提供民眾免費索取。（王文吉攝）

6組表演團隊提前到場表演，讓踩街嘉年華未演先轟動。（王文吉攝）

踩街嘉年華活動當天，梧棲朝元宮將發送3000個LED燈籠，重現「提燈遊街」的元宵習俗。（王文吉攝）

梧棲老街藝文廣場彩繪牆揭幕，呈現梧棲老街縮影。（王文吉攝）

梧棲朝元宮3日舉辦「梧棲57燈節」慶元宵踩街嘉年華宣傳記者會，市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌受邀出席，除為梧棲老街藝文廣場揭牌，並與書法家揮毫迎新年；25日活動當天將有57組團隊參與踩街，廟方也將發送3000個LED燈籠，重現「提燈遊街」的元宵習俗。

朝元宮結合五汊港發展協會、朝元人文推廣協會及海線社區大學共同舉辦第2屆「梧棲57燈節」慶元宵踩街嘉年華活動。身兼朝元宮主委的市議員尤碧鈴表示，走大轎文化牆、梧棲老街藝文廣場彩繪牆陸續揭幕，呈現梧棲老街縮影，元宵節前夕，藉由踩街嘉年華，結合社區、宮廟、學校等單位，共同打造老街新貌。

林佳龍表示，台中元宵很特別，除台中公園，港區藝術中心等地外，在梧棲有創意踩街活動，配合古早燈籠傳統文化在節慶中呈現，他向市民朋友熱情推薦，來梧棲老街走走，到梧棲漁港吃海鮮，高美濕地賞美景，在傳統小鎮感受不一樣的元宵，感受熱鬧喜氣的氣氛。

海線社大主任蔣芳如表示，踩街活動25日下午3時自梧棲國中出發，由HONDA車隊60部重機前導，5位國標舞老師率200人舞群展現舞藝，還有討海人慶豐收歌舞秀、4代同堂的家族COSPLAY、清水高中樂儀隊、旗隊、童軍團等，92歲高齡阿嬤也會組隊帶來活力擊鼓秀。

踩街路線經梧棲區公所、文化路、居仁街、及梧棲路，行至朝元宮前則有定點表演，活動高潮在梧棲老街登場，所有隊伍以歡喜過新年的音樂進行團體街舞，同時朝元宮準備3000份LED燈籠、祈福卡及摸彩券贈送給民眾，在文化廣場展開57燈節元宵晚會，精采可期。

(中時)