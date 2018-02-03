八仙塵爆傷者分享心路歷程 要做金工克服對火的恐懼

2018年02月03日 14:52 中時 陳慶居

法務部常務次長張斗輝頒發特別獎，肯定劉嘉舜的勇氣和毅力。（陳慶居攝）

檢察長柯麗鈴為劉嘉舜加油打氣，並獻上祝福。（陳慶居攝）

法務部春節關懷活動，會場溫馨感人。（陳慶居攝）

八仙塵爆的傷者劉嘉舜，在事發第一時間不知自己全身70％的2至2度灼傷，還幫忙攙扶其他傷者就醫，沒想到隔天就昏迷且長達28天，經過漫長復健才走出陰霾，他考上科大珠寶設計系，準備爭取圓夢計畫補助，未來希望有自己的工作室，要以珠寶設計克服對火的恐懼。

「我剩下幾根手指頭？」劉嘉舜回憶說，八仙塵爆時，知道自己受傷但不知多嚴重，幫忙攙扶其他傷者離開滿目瘡痍的現場，萬萬沒想到他隔天就陷入昏迷，28天不省人事，醒來時雙手全無知覺，連忙問家人他還有幾根手指，才知全身70％受到2至3度灼傷。

劉嘉舜說，即可恢復意識了，食衣住行卻得仰賴別人協助與照顧，還得面對看不到終點的復健，過程中要忍受出血疼痛的苦楚，頓時覺得痛恨這個世界「為什麼是我？」幾度跨出下一步。

然而，為了不讓自己成為別人的負擔，最後還是拿出毅力堅持下去，復健狀況良好，相繼還參加多次半馬、全馬活動，去年到日本參加富士山馬拉松，雖未完賽卻很有成就感。

他不但考上大漢科技大學珠寶設計系，3日下午還要參加行政院委由陽光基金會辦理的圓夢計畫甄選，希望爭取20萬補助，成立自己設計珠寶的工作室。

「活著就有機會，不要放棄任何可能。」劉嘉舜3日以此與犯罪被害人保護協會春節關懷活動中，分享他的內心世界，勉勵遭遇困境者。法務部常務次長張斗輝頒發特別獎肯定劉的毅力，包括檢察長柯麗鈴等多人都大受感動，以熱情擁抱祝福他未來有璀燦的未來。

(中時)