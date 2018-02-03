台商返鄉心酸與苦楚 宋兆文轟：菜政府很爽是嗎？

2018年02月03日 14:56 中時電子報 王家禕

為反制大陸單方面啟用M503航線，民航局祭出暫緩核准廈門航空和東方航空的176班兩岸春節加班機來反制，兩家航空事後宣布曲腰加班機。此舉造成欲返鄉的台商可能無法回家，軍事專家宋兆文怒轟：「菜政府很爽是嗎？」

宋兆文說，對於台商的心酸與苦楚，「菜政府」毫不在意；台商家人的引頸盼望，「菜政府」完全無感。以意識形態否定人性，看不見大局發展，把台商踹向火線受苦受難，搬石頭砸得台商頭破血流，「菜政府很爽是嗎？」

交通部雖提出方案，例如經由小三通，從廈門經金門返台；然而，金門尚義機場能否負擔湧進的人潮，仍是未知數。宋兆文便批評，有想過金門機場擠得水泄不通，寒冷夜晚台商或坐或靠，捱著漫漫長夜的心情嗎？有想過妻子惦記著丈夫，孩子等待著爸爸，父母殷切期待愛兒返家的心情嗎？

宋兆文轟「菜總統」享高薪，居高位，行有公務車，樣樣有人服侍，在家睡得舒舒服服的，能體會那種錐心的思念之痛嗎？

宋兆文說，大陸對台灣統戰，使管理人才不斷流向大陸，新一代的菁英赴對岸發展，已變成時尚，「菜政府」在這種情況下，卻以愚蠢的方式，阻礙他們歸鄉之路。「當我們的中堅份子，人人厭惡台灣之時，我們還剩下甚麼？還有甚麼力量走向世界舞台？」

(中時電子報)