開飲料店慘賠 種大麻翻本更慘

2018年02月03日 15:03 中時 劉宥廷

台南38歲陳姓男子5年前開飲料店失利，慘賠100多萬元，竟改在透天厝家中種大麻牟利，高市刑大日前搜索查緝，當場逮獲大麻活株高25公分共40顆及乾燥大麻花9朵；由於大麻枝葉茂盛，水耕技術純熟，甚至在陳男頸部有大麻葉刺青，顯示他對大麻的癡迷，其第一次栽種說詞避重就輕，訊後依毒品罪送辦。

由於大麻枝葉茂盛，水耕技術純熟，甚至在陳男頸部有大麻葉刺青，顯示他對大麻的癡迷，其第一次栽種說詞避重就輕，訊後依毒品罪送辦。 （劉宥廷翻攝）

高市刑大偵7隊長黃錦富指出，警方執行安居專案，上月接獲情資，無業陳男利用4樓透天厝住家成立大麻毒品工廠，經專案小組追查，掌握這間租屋住家就隱身在台南市安南區高級住宅區；警多次前往勘查，發現陳男住家4樓全天候亮燈，研判是大麻栽種室。

警方2日就算低溫寒流來襲，仍一大清早就在陳的住家周圍埋伏，直到中午時刻見狀陳妻子外出之際，警一擁而上並持搜索票入屋查緝；果不其然，4樓儼然就是栽種室，40顆活株大麻，每株高約25公分，另查扣種植用的肥料及LED燈組等相關設備，也在2樓儲物櫃玻璃瓶內發現9朵乾燥大麻花。

陳男供稱，原本經營連鎖飲料店，5年前飲料店生意不好收攤，不僅光加盟金就虧損100多萬元，一直沒有工作根本無法養家；於是上網學習水耕種植大麻，花18000元從外國網站購買50顆大麻種子，他辯稱第一次栽種，這批種植約40多天，就種活40株大麻。

不過，警方從現場大麻枝葉茂盛，推測陳男若是自學且第一次栽種，水耕技術不可能這麼純熟，而這40株順利收成，烘乾後應有1公斤多的大麻成品，少說可獲利70萬元左右，以及警在陳的胸口驚見，有刺上大麻葉的圖案刺青；陳雖辯稱1年多前，因為小姨子在做刺青，覺得好玩才刺，但這說詞令警認為避重就輕，除移送南檢外，也將擴大偵辦。

(中時)