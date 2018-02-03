寒流一路發威到下周三 玉山已積雪近9公分

2018年02月03日 15:03 中時 洪安怡

寒流壟罩，全台低溫急凍！今（3）天上午台灣最低溫出現在桃園新屋，僅8.8度，全台各地2千公尺以上的山區如合歡山、太平山皆已降雪，玉山積雪更達8.9公分。氣象局指出，這波寒流預計持續到下周三清晨，東北部、西半部低溫普遍為7~9度，沿海空曠地區恐怕更冷。

氣象局指出，今晚到周一這段時間，受到溫度、濕度條件配合，全台2千公尺以上的山區，以及北部地區1千公尺以上的山區，都有降雪或積冰的機率，今日玉山已經降下2波雪，分別是今天清晨4點半和上午9點40分左右，目前積雪已經達到8.9公分，此外在合歡山、雪山、太平山都有降雪。

氣象局預報員林定宜指出，今天開始受到寒流影響，全台氣溫降低，晚上溫度還會再降低，愈晚愈冷；西半部、東北部低溫大約僅7~9度，沿海空曠地區因風勢強，體感溫度會更低，由於這波寒流屬於持續性的低溫，和輻射冷卻的狀況不同，低溫的時間會比較久，提醒民眾嚴防寒害。

氣象局已針對全國22縣市發布低溫特報；新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣發布大雨特報；除高雄市、嘉義市、南投縣、台北市之外全國發布陸上強風特報。

林定宜說，由於華南雲雨區東移，在周一之前，迎風面北部、宜蘭、花蓮都會有降雨，中南部平地也可能會有零星雨勢，雲量偏多，白天升溫幅度有限。

(中時)