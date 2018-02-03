慈濟冬令圍爐 扶助2萬6千戶家庭

2018年02月03日 15:04 中時 洪安怡

混障綜藝團成員之一的盲友彭康福，兩年前突然中風病倒，家中生計仰賴同為盲友的妻子，經慈濟志工協助後，漸漸與慈濟建立如家人般的情感。今（3）日上午慈濟基金會舉辦「冬令發放暨歲末圍爐活動」，彭康福也受邀出席唱歌，展現音樂天份。

一眼有白化症，一眼發育未完全，彭康福天生全盲，卻在音樂上走出一條路，打鼓、吉他、鍵盤樂器都難不倒他，更成為混障綜藝團的成員，四處對外表演，不料2年前的冬天，他在家中喝茶卻突然倒地中風，家中重擔交給右眼全盲、左眼嚴重退化的妻子蔡仁雪，生活陷入困頓。

慈濟基金會得知彭康福一家的狀況後，主動訪視並提供協助，現在彭康福仍在復健中，蔡仁雪則是從事視障按摩來支撐家庭，一家人相當感謝慈濟的協助，今日更帶著就讀高中音樂班的小兒子，一同出席圍爐活動，共同演出。

慈濟基金會自1969 年2月9日在花蓮辦理第一次冬令發放後，年年於歲末年終舉辦圍爐活動，讓孤老無依者及貧困的弱勢族群度過溫馨年節，今年慈濟在全台各地及外島澎湖、金門地區，預計舉辦48場「冬令發放暨歲末圍爐活動」，與逾2萬6千戶的弱勢家庭迎新年。

圍爐現場除了發放米糧、生活費外，再添購棉被、衣服等物資，同時準備豐盛的素食餐點，與照顧戶共同圍爐團，同時邀約社會大眾一起發揮大愛共伴效應，除了義剪區、祈福區，由慈濟人醫會醫護人員提供義診服務的「健康諮詢區」，醫護人員也能和訪視志工共同討論，提供照顧戶更好的醫療照護。

(中時)