星空軍慶祝50週年 F-16與F-15混合特技表演

新加坡空軍慶祝建軍50週年，將以1＋2的隊形、混合麾下的F-16C與F-15SG戰機進行特技表演。（圖/新加坡空軍）

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中時電子報

據新加坡海峽時報（Straits Times）報導，即將於本月10日召開航空展，新加坡空軍（Republic of Singapore Air Force）也將迎來50週年建軍慶祝。為迎接這個重大紀念時刻，星國空軍將結合麾下的F-16C（F-16 Fighting Falcon）與F-15SG（F-15SG）戰機，以1＋2的隊形，首次使用混合編隊向公眾展出15分鐘的特技表演。負責飛行特技的指揮官Sim Peng Shin上校很有自信地表示，他們會是全世界唯一一支使用此組合的特技表演。

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被譽為美國及其盟友間最重要的現役戰機之一，F-16戰隼戰鬥機當之無愧。F-16於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款。新加坡目前共有60架C/D型戰機，和8架舊型的A/B型戰機。

新加坡空軍麾下的現役F-15SG戰機。（圖/新加坡空軍）

由麥道（McDonnell Douglas）公司研製、目前由波音（Boeing）接手，沿襲先前F-4「幽靈」（F-4 Phantom II）與F-14「雄貓」戰機（F-14 "Tomcat" Fighter）的設計經驗，F-15戰機是美國與多個盟友的主要戰力之一。有單/雙座兩類，極速可達2.5馬赫、最多可搭載3個副油箱，最大航程約為3100浬。可掛載7,300公斤的武器，包含AIM-9響尾蛇飛彈、AIM-120先進中程空對空飛彈，甚至是核子彈頭。目前共有40架F-15SG型戰機，是根據星國空軍要求進行升級的衍生款。

成立於1968年，在英國宣布從新加坡撤軍後，首先成立航空學校訓練飛行人才。新加坡空軍從英國獲得首批霍克獵手戰鬥機（Hawker Hunter），並派出6名優秀飛行員赴英受訓，成為空軍第一批成員。英國駐軍在1971年全數撤出後，接收包含樟宜（Changi）等4大空軍基地，並隨著新加坡經濟實力上漲，也讓空軍戰機逐步換代，2年後採購美製的A-4天鷹式攻擊機（A-4 Skyhawk）換裝，一直到今日的F-15與F-16戰機。

(中時電子報)

文章來源：Singapore Airshow: RSAF aerial display to feature new manoeuvres by F-15 and F-16s fighter jets

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