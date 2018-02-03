「洪姐」狗年夯包組亮相 洪慈庸邀動保協會做公益

立委洪慈庸親自發送2018創意夯包組給民眾。（王文吉攝）

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「洪姐」2018年紅包袋組亮相，一式三款紅包袋設計超討喜。（王文吉攝）
立委洪慈庸結合台灣之心愛護動物協會，駐點宣導動保政策。（王文吉攝）

新春將至，「洪姐」2018年紅包袋組亮相，一式三款紅包袋設計超討喜，立委洪慈庸3日準備600份至潭水亭廣場及附近市場發放，並邀請台灣之心愛護動物協會HOTAC與胖卡協會台灣行動車創業發展協會，結合毛小孩照護推廣，吸睛做公益。

為祝福攤販喜氣旺來，立委洪慈庸、潭子區公所主秘林淑惠、福仁里長游豐瑋、潭陽里長林國印前往潭水亭發放紅包及春聯，並邀請台灣之心愛護動物協會HOTAC與胖卡協會台灣行動車創業發展協會，駐點宣導動保政策，推文創做公益，義賣所得將作為協會絕育經費。

洪慈庸表示，逢年過節很多單位都會製作1元小紅包或送禮盒，但考量到「紅包袋」才是過年最實用的小物，今年推出2018創意夯包組（紅包台語諧音），一式三款的設計，結合Ｑ版狗狗樣式，印有「旺東旺西、不忘東西、不要耍吠」等文字諧音，超有新意。

市場發放紅包袋組，民眾索取踴躍，有菜籃族拿到，稱讚「紅包袋設計超討喜 ！」洪慈庸說明，2018創意夯包組印製1萬組，接下來將陸續安排大雅、神岡、后里地區的早市及黃昏市場發放，即日起在后里服務處、潭雅神聯合服務處也開放限量索取。

(中時)

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