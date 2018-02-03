吳克群淚見母親完婚：您永遠活在我的血液裡

吳克群的母親黃馬太夫人今告別式。（尤嬿妮攝）

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吳克群的母親黃馬太夫人今告別式。（尤嬿妮攝）
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吳克群的母親黃馬太夫人今告別式。（尤嬿妮攝）
吳克群的母親黃馬太夫人今告別式。（尤嬿妮攝）

吳克群的母親黃馬太夫人1月12日罹患肺腺癌病逝，享壽65歲，今下午在二殯舉辦告別式，靈堂佈置椰子樹、洋傘等夏威夷風，他因母親生前一直想去、但生病無法遠行，孝順的他希望完成媽媽的遺願；吳克群哽咽念追思文：「其實到現在我還是覺得，打給爸爸問妳有沒有好一點，一切都不真實，這些日子您難受了，也是我最後悔的日子，很多人說您為我驕傲，但這些令你驕傲的事，卻成為我最後悔的一段日子，我最大的願望是想再陪你半小時，媽媽你放心，我會好好照顧老爸、照顧自己，你永遠活在我的血液裡面，我會做個讓你驕傲的兒子！」

今播放的追思影片中，全是吳克群一家人甜蜜回憶，因他父母從未結婚，影片收錄他見證兩老完婚，吳母躺病床上簽字完婚、戴婚戒，完成最後心願，所有人感動落淚。 對於母親的想念，吳克群說：「我媽媽教會我的3件事，第一件事是要勇敢，媽媽在最後幾個月時，是最勇敢的，她正艱難時卻一直跟我說自己快度過難關。第二件事是要靠自己、白手起家，這一點我要反駁一下我媽媽，這段時間我感受到是要靠朋友，在我媽媽最艱難的這段時間，他們每天輪流去陪她...在媽媽身旁唱歌、大笑，只希望我媽媽能夠醒著，看我回來；我媽她很嘴硬，一直叫她結婚、拍婚紗照都不肯，最後她在病床上完成答應嫁給爸爸，她說了一句『好』。最後是要有志氣，要達成自己的夢想，我想當歌手，我做到了，我想拍電影也去做了。」吳克群全程哽咽淚流不停，止不住對母親的想念，「她很酷，常跟我說要買包包，結果錢都存下來給我，結果（帳戶）密碼有6碼，她只給我4碼。我希望親朋好友都要好好的，珍惜與家人在一起的時間」。

吳克群在演藝圈擁有好人緣，好友李毓芬、任賢齊、威廉、蔡旻佑、王家梁、DJ Dennis、田定豐、陳澤杉及阿緯夫婦到場致哀 ，林俊傑、楊謹華、謝順福、謝金晶等人以花籃致意。他交往4年多的何超蓮，分手後仍維持朋友關係，她因近日也正在忙舅媽喪事，今致花籃不克出席。

(中時)

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