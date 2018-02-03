MLB》懷疑老闆聯合打壓 球員杯葛春訓醞釀罷工

2018年02月03日 15:33 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

大聯盟今年自由市場冷清清，一位知名的經紀人3日表示，球員們懷疑大聯盟各隊老闆聯合打壓行情，已經醞釀要開始「戰鬥」，如果各隊不趕快簽球員，球員有可能杯葛春訓，甚至發動「罷工」。

經紀人范維格南（Brodie Van Wagenen）雖然不願用「共謀」這個字眼，卻不諱言自由市場迄今有如一灘死水，各球團老闆的行為「感覺上是一致的」，不論是好的一致還是壞的一致。

「球員之間的不滿聲浪持續高漲，」范維格南在推特上表示，「戰鬥正在醞釀當中，也許會從1個人開始，也許是兩個人，也或許會有1200人追隨。如果老闆們行為不變，杯葛春訓也許會是個起火點。」

肯恩以5年8千萬美元合約重返老東家釀酒人，已是這個冬天成交的最大合約。(美聯社資料照)

根據大聯盟球員工會的資料，目前自由市場還有超過90個球員尚未找到頭路，包括大咖如達比修有（Yu Darvish）、艾瑞耶塔（Jake Arrieta）與荷斯莫（Eric Hosmer）等，釀酒人以5年8000萬美元簽下前皇家外野手肯恩（Lorenzo Cain），竟已是這個冬天敲定的最大合約。

范維格南強調，球員不只是沮喪，甚至是義憤填膺，即使是那些目前還有長期合約保障者，也跟「待業中」的球員一樣感到受挫，「這是從1994年的大罷工以來，從未有過這麼高漲的憤怒聲浪。」

對於自由市場冷清的狀況，大聯盟總裁曼弗瑞（Rob Manfred）則解釋，每年的情況都不一樣，影響的因素很多，「球員不一樣、球員的品質不一樣、總管不一樣、決策不一樣，還有新的勞資協議，以及不同的經紀人，很難一概而論。也會有自由市場太熱絡，讓薪資大幅成長的時候。」

質疑球團老闆的聲浪中，范維格南的份量僅次於「超級經紀人」波拉斯（Scott Boras），他麾下的大牌球星包括齊瑪曼（Ryan Zimmerman）、坎諾（Robinson Cano）、狄葛朗（Jacob deGrom）、塞斯佩迪斯（Yoenis Cespedes）、戴斯蒙（Ian Desmond）等，也代表多名目前還沒找到東家的自由球員，如弗雷塞（Todd Frazier）、凱許納（Jon Jay）、克里斯楊（Chris Young ），相關聲音不能等閒視之。

儘管大聯盟拒絕直接回應范維格南的指控，總裁辦公室卻私下表示，抵制春訓有可能違反目前的勞資共同協議。

(中時電子報)