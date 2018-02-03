熊本熊襲基隆！萌翻全場大小朋友

2018年02月03日 15:40 中時 張穎齊

熊本熊登場，萌翻現場大小朋友。（張穎齊翻攝）

日本熊本縣物產展在基隆舊火車站大廳登場。（張穎齊翻攝）

基隆市長林右昌（右三）與日本八代市長中村博生（左三）合影。（張穎齊翻攝）

熊本熊來襲！日本熊本縣物產展連續3年到基隆舉辦，在超人氣熊本熊加持下，今（3）日起，到明（4）日在基隆舊火車站大廳登場，展售各類特產，還安排民謠演唱、劍道表演、紙劇場及燈心草杯墊製作體驗，歡迎民眾共襄盛舉。

現場開幕式由精彩傳統劍道表演揭開序曲，市長林右昌致贈精美琉璃給八代市長中村博生，中村博生則回贈擁有400年歷史的八代傳統陶器，展現兩地友好情誼；雙方穿上傳統服飾進行鏡開儀式，祝福活動圓滿順利，深化2市友誼。

林右昌指出，基隆市和八代市地理環境類似，基隆港與八代港締結姐妹港，八代港近年無論在貨櫃運輸或郵輪產業有長足發展，和基隆港一樣郵輪航次顯著成長，未來基隆發展郵輪航線，八代港是九州地區重要據點之一。基隆市與八代市預計，今年4月締結友好城市，深入觀光、經濟、文化或教育交流，台日兩地友誼將更深厚。

在全場高喊「KUMAMON」聲中，高人氣熊本熊一登台，民眾紛紛高舉手機攝錄。熊本熊推廣當地特產燈心草製品，活潑逗趣肢體動作，萌翻全場；今日將穿插3場次，明日下午5時有1場次精彩表演。

現場展售各類特產，包括嬰兒睡蓆、蜂蜜、晚白柚、果凍、麥片煎餅，水上村栽培米、糖煮栗子、筍乾與香菇拌炒、綠茶，平家屋炒高菜、什錦、燉煮羊栖菜人氣美食及熊本熊相關商品，吸引不少民眾駐足採購，場面熱鬧。

(中時)