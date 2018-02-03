超級周末！ HBL、WTA、5人制足球、綜合格鬥全力引爆

HBL八強賽周末進入最後兩天白熱化賽程。

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中時電子報
／台北報導

周末瘋運動！適逢學生放寒假，這個周末3、4日除了最熱血的HBL高中甲級籃球聯賽八強賽，SBL超級籃球聯賽則在桃園巨蛋登場，另外國內最高規格網球賽WTA台灣賽，國際賽亞洲盃5人制足賽，以及台灣首度舉辦的棕和格鬥爭霸戰，都在周末引爆。

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台北體育館HBL八強賽進入倒數第2天賽程，爭奪3月小巨蛋的4強門票，目前男子組戰況陷入白熱化，能仁、南山、松山、泰山、東山、東泰都有機會爭奪4強入場券。

下午15時女子組南山對淡商，男子組15時40分南湖對松山，17時20分南山對泰山，17時20分東泰對東山，19時能仁對高苑。

WTA臺灣賽也進入最後階段，我國女雙有兩組人馬將爭決賽門票，詹皓晴攜手芭波絲，晚間迎戰喬治亞好手卡拉許妮可娃(Oksana Kalashnikova)／日本日比野菜緒，張凱貞／莊佳容尬中國大陸的段瑩瑩／王雅繁。

網球單打賽程則自15時展開，女單德國重砲手莉絲基(Sabine Lisicki)對哈薩克女將珂茲洛娃（Kateryna Kozlova），中國王雅繁迎戰匈牙利名將芭波絲（Timea Babos），爭奪決賽門票。

我國首度舉辦的2018亞洲盃五人制足球錦標賽，於台北市立大學體育館和新莊體育館兩地開打，中華男足19時將在新莊體育館，迎戰馬來西亞。綜合格鬥爭霸賽同樣首度登台，由中華民國綜合格鬥協會首度舉辦，將一連3天引爆小巨蛋。

另外還有SBL例行賽，3日賽程17時金門酒廠對臺灣銀行，19時裕隆納智捷對臺北達欣工程。

(中時電子報)

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