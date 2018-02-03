寒流來襲台南心因性死亡8人 社會局夜訪露宿公園街友送暖

台南市社會局長劉淑惠2日晚間到台南公園探視街友。（程炳璋攝）

友善列印
中時

入冬最強寒流來襲，台南市2日至3日上午，非創傷性死亡人數達8人，台南市社會局長劉淑惠率領社工，2日夜訪街友送暖，街友們為了避寒，躲進牆角或地下道打地鋪，互相取暖，社工們送上熱粥，勸導入住街友中心，給予人道關懷資訊。

台南市2日晚間急凍，3日全天10度以下低溫籠罩，街頭冷颼颼，台南市消防局統計2日至3日上午，台南市因內科死亡就有8人，其中3人因明顯死亡未送醫。

台南市社會局啟動低溫關懷機制，劉淑惠2日晚間9時帶隊到街友聚集處探視，包括台南公園與街友中心，各有約20名街友，送上禦寒小物與米糕粥。

台南市2日晚間溫度驟降，台南公園內冷風颼颼，街友冷的瑟縮在牆角互相取暖，除了穿上外套與圍巾，毛毯與棉被更不能少。

社工們勸導街友可入住街友中心，不必餐風露宿街頭。街友們雖表示感激，但真正移入街友中心的人並不多。

台南市社會局表示，東豐地下道與台南公園一直是社會印象中的街友集居地，也是社會各界愛心資源習慣挹注的場所，但也許不少街友散居在騎樓、路橋下，這群人獲得的愛心資源少。

台南市社會局呼籲，民眾捐贈愛心前，可透過慈聯基金會查詢散居街友，再自行前往捐贈，或由基金會社工轉交，以免愛心物資發送不均。

(中時)

熊本熊襲基隆！萌翻全場大小朋友 連續寒流來襲 春節花卉量減價揚

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。