寒流來襲台南心因性死亡8人 社會局夜訪露宿公園街友送暖

2018年02月03日 16:00 中時 程炳璋

入冬最強寒流來襲，台南市2日至3日上午，非創傷性死亡人數達8人，台南市社會局長劉淑惠率領社工，2日夜訪街友送暖，街友們為了避寒，躲進牆角或地下道打地鋪，互相取暖，社工們送上熱粥，勸導入住街友中心，給予人道關懷資訊。

台南市2日晚間急凍，3日全天10度以下低溫籠罩，街頭冷颼颼，台南市消防局統計2日至3日上午，台南市因內科死亡就有8人，其中3人因明顯死亡未送醫。

台南市社會局啟動低溫關懷機制，劉淑惠2日晚間9時帶隊到街友聚集處探視，包括台南公園與街友中心，各有約20名街友，送上禦寒小物與米糕粥。

台南市2日晚間溫度驟降，台南公園內冷風颼颼，街友冷的瑟縮在牆角互相取暖，除了穿上外套與圍巾，毛毯與棉被更不能少。

社工們勸導街友可入住街友中心，不必餐風露宿街頭。街友們雖表示感激，但真正移入街友中心的人並不多。

台南市社會局表示，東豐地下道與台南公園一直是社會印象中的街友集居地，也是社會各界愛心資源習慣挹注的場所，但也許不少街友散居在騎樓、路橋下，這群人獲得的愛心資源少。

台南市社會局呼籲，民眾捐贈愛心前，可透過慈聯基金會查詢散居街友，再自行前往捐贈，或由基金會社工轉交，以免愛心物資發送不均。

(中時)