賴清德視察照顧住宅 自救會拉布條、備金紙抗議

行政院長賴清德視查南鐵照顧住宅，反南鐵東移全線自救聯合會會長陳致曉率眾在路口拉白布條抗議。（程炳璋攝）

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反南鐵東移全線自救聯合會會長陳致曉因要離開意見表達區，一度與警方爆發拉扯衝突。（程炳璋攝）
陳致曉因與警方拉扯失足跌倒，手上預備丟擲的金紙掉落。（程炳璋攝）
行政院長賴清德視查南鐵照顧住宅，反南鐵東移全線自救聯合會會長陳致曉率眾在路口拉白布條抗議。（程炳璋攝）

行政院長賴清德3日視察南鐵地下化的照顧住宅，激怒反南鐵東移全線自救聯合會成員，10餘人中午到照顧住宅附近路口拉白布條抗議，高喊「東移血腥濫徵、負債怎稱安置」，一度與警方拉扯衝突，台南市都發局回應，全拆戶每戶可獲600萬以上補償，足買照顧住宅。

賴清德3日視查南鐵照顧住宅完工說明會，遭到反南鐵東移全線自救聯合會率眾抗議，成員欲闖入說明會場遭警攔阻，警民一度爆發拉扯，自救會預備丟擲的金紙在拉扯中散落一地。

自救會會長陳致曉指照顧住宅名為照顧百姓，實為照顧金主建商，控訴富立建設與萬國皮箱兩企業與賴清德關係匪淺，賴清德在台南執政期間，是以各種開發案照顧這兩個企業。

陳致曉提出照顧住宅數據，台南市政府藉都市更新取得台糖土地，開標前夕更改標單，讓富立建設以每坪9萬1價格得標，只比底標價高出1%，令人匪夷所思。業者購得土地後，再以每建坪10萬至14萬價格，賣給拆遷戶，但他查實價登錄，該區每地坪最少值25萬，甚至更高，等於是在照顧「建商」。

陳致曉批評，台南市政府以215戶登記照顧住宅，對外宣稱已有84%居民同意此案，但其實登記住宅不需成本，居民在不安情緒下，才以買保險心態去登記，但未必就是同意贊同東移。他們的反南鐵東移連署書，300多戶中，已有200多戶連署。

台南市都發局回應，鐵路地下化中遭徵收的全拆戶，每戶可領的徵收補償，至少都在600萬以上，包括陳致曉本人可領到上千萬的補償總額，足以購買任何一種住宅型的照顧住宅。其餘半拆與微拆戶，未來保留的位置面臨景觀公園道，極具發展潛力，半拆戶除可申購照顧住宅，還能保留原有部分土地興建、改建或再利用。

(中時)

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