市價1200萬毒品 毒蟲隨意丟公寓樓梯間

警方逮捕涉嫌藏毒的賴姓男子。（陳鴻偉翻攝）

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松德路某公寓住戶，在樓梯間發現可疑紙箱。（陳鴻偉翻攝）
紙箱內藏有4萬多顆一粒眠。（陳鴻偉翻攝）

台北市松德路某公寓，上月24日被住戶發現，5樓樓梯間內有1可疑紙箱，經報警查看後，裡面竟有4萬4368顆1粒眠，總重8873公克，市價超過1200萬元，警方隨即將毒品查扣，不久便獲知原本租在同一棟的36歲賴男，2天後火速搬家，經循線追查，1日在宜蘭將他和劉姓共犯循線逮捕。

具有天道盟背景的賴，到案後極力否認持毒，辯稱：「丟在樓梯間我怎麼會知道是誰的？」，還說到宜蘭是去散心，但警方在紙箱上，採得2人的指紋，警訊後仍依毒品罪將他們移送法辦。

警方上月底接獲公寓住戶報案，表示住家5樓通往頂樓的樓梯間內，發現1個可疑紙箱，裡面全部是不明藥品，經帶回檢測後，發現全部竟有4萬多顆一粒眠，懷疑是毒販臨時藏放，開始針對住戶及鄰居進行清查。

北市刑大偵二隊隊長蔡致然指出，其中賴姓房客對外自稱從事房仲業，卻在紙箱遭人發現後失蹤，經比對指紋、巷口監視器後，認為賴男與劉姓男子涉有重嫌，1日在宜蘭羅東將2人循線逮捕。

除賴男全部否認外，劉男則自稱是雞販，上月曾去找賴聊天、借宿，劉也辯稱沒有涉毒，但警方懷疑2人是中盤毒販，大批進貨想在寒假期間大撈一筆，全案正深入追查中。

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(中時)

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