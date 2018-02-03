批柯P傳成「政變」 陳景峻：見縫插針

台北市副市長陳景峻（圖中）3日出席新春揮毫活動，表示自己與台北市長柯文哲溝通良好，仍有互信基礎，盼外界別「見縫插針」。（曾百村攝）

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台北市副市長陳景峻2日接受電台專訪時，批評台北市長柯文哲私下見廠商「違反行政體系」引起軒然大波，3日上午立委姚文智還稱陳的做法是「政變」，下午陳出席活動時，強調至今仍跟柯文哲有很深的互信基礎，自己也是就事論事，盼外界別趁此時「見縫插針」。

陳景峻3日出席「2018新春揮毫」活動，不過媒體都把焦點放在他與柯文哲的兩人的關係現況。陳景峻表示，他接受電台訪問、講出柯文哲「違反行政體系」一事，實際上他早就跟柯討論過此事，到了電台只是「回放」這件事的過程而已，但後來遭到外界放大，才讓各界關注。

而立委姚文智2日出席活動時，稱陳景峻趁著柯文哲出國，然後在大肆批評，是種「政變」的行為，陳景峻笑著說，姚文智現在劍指台北市長寶座，會有「政治性語言」也不意外，但也表示其實事情根本沒那麼嚴重，更說現在是「自由民主化社會」，哪有政變這種事？

陳景峻說，對於外界的批評及紛紛猜測他是否離開北市府，他都予以尊重，但也希望大家不要「見縫插針」，透露自己是「白綠」之間的橋樑，他跟柯之間的互信基礎很深，溝通完全沒問題，希望黨內的同志別因為選舉因素，把此事當作議題的操作或籌碼。

陳景峻表示，自身擔任副市長一職，原本就有對市長盡提醒的義務，同時自己只是有話直說而已，若說他這樣的說法是政變、叛變，自己會認為講這樣的話的人不道德，也坦言自己為謹守擔任副市長的分際，請大家不要胡亂猜忌、對外放話。

(中時)

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