追求高薪瘋狂買塔位 高利貸一句話挽救她的人生

追求高薪瘋狂買塔位 高利貸一句話挽救她的人生(圖/中時報系資料)

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中時電子報

一名陳姓女網友為了追求高薪而誤入歧途，瘋狂買靈骨塔位升遷，背著大筆卡債，甚至跑去借高利貸。所幸高利貸業者堅持不借，還提醒她已落入詐騙陷阱，這才點醒這位女網友。但那些被詐騙而欠下的錢，只能每天努力做3份工作還。

這名陳姓網友今日(2/3)在《抱怨公社》發文，表示「你有沒有這輩子花過最冤枉的錢」，想起20年前，未滿20歲就獨自北上打拼，想扭轉低薪人生。應徵了月薪3萬的行政文書，未料一進公司就被主管洗腦，「買一個塔位可以當主任，月領3萬5、買2個當籌課，月薪4萬5」，原PO心想買個塔位就能升遷、賺大錢光榮回鄉，為何不買？就這麼下單2個塔位，刷了不少錢。正當總經理要叫她買第3個當課長時，原PO已經欠下一屁股卡債，準備跑路了。

原PO說道，進公司後待了半年，第1次領1萬多塊，後來幾個月都只有3千至5千元。因為沒滿20歲，還用主管的名義買塔位刷了5萬多元。直到現在，早已經忘記主管的名字，花錢買的塔位也不知道怎麼樣了。

原PO還回想起當時因為缺錢，打電話跟高利貸說要買塔位做投資，還好接電話的高利貸先生，看破原PO是被騙了，不想害她所以拒借。但原PO就是不相信，又再打另一通電話借高利貸，想不到接電話仍是同一個，還對她說「妹妹，你打這幾區都是我管的，我不會借妳的」。當時的原PO覺得他很機車，現在卻是「心存感激」。

對此，網友也大讚高利貸先生的品性，「我第一次聽到高利貸這麼有良心的！」、「人生的貴人啊！沒有他的話早就不知道在哪躲債主了」、「大概是高利貸知道這錢有去無回，所以不肯借吧」。

(中時電子報)

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