錕P與政壇新秀對談 批柯P沒有政治專業

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中時

台大最狂教授李錫錕（Power錕）被點名參選台北市長，他也以「真正的白色力量」自許，正在思考是否參選、挑戰柯文哲。民進黨議員何志偉今下午邀錕P與2名藍綠市議員參選人鍾佩玲、鍾沛君對談，跨世代討論市政。

錕P在演講中提到，醫院跟台北市不一樣，當醫生完全可以自己決定、不必民主，否則如果手術還要去問、去開會、甚至辦記者會，那人都死掉了；但是當把這樣手術房心態搬到市政府、市議會，面對市民、員工和議員，就變成沒有受過政治科學的訓練。

李錫錕認為，柯文哲雖然有可愛的那面、講話平易近人，但上任後，政治科學基本的「政通人和」他卻沒做到，例如批評去職首長無利可圖、棄職潛逃，全世界沒有一個像樣領袖會講這些話；而作為領袖，應該要能夠出面面對壓力、要有說服力、能與人民溝通，但柯文哲遇到事情，媽媽出來、爸爸出來、老婆出來，那應該乾脆選柯媽媽出來連任。

因此李錫錕說，現在很多人問他要不要選市長，其實問題不在他自己，而是一個領袖有沒有這些特質，否則選民一時可能「誤解」而投票，但他一定當不好，最後會被選民無情地趕下去。

最後他說，自己已經70歲了，「人之將死，其言也善」，已經不需要講謊話了，進殯儀館之前，希望能夠讓更多人快樂、國家社會更進步，這是他加在自己身上的責任。雖然沒有正式鬆口「要參選」，但錕P說，自己就是白色力量，而現在柯所代表的白色力量，就像一個不亮的燈泡，應該要換燈泡，不一定要換他，但柯P的確讓白色力量失望了。

(中時)

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