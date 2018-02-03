波斯貓民宿迷失1周 警民展開尋貓任務

2018年02月03日 16:43 中時 陳慶居

警民協助尋回喜馬拉雅波斯貓，彭姓女主人開心又感動。（陳慶居翻攝）

在苗栗縣南庄鄉經營民宿的彭姓女負責人，心愛的喜馬拉雅波斯貓走失1星期，下一波寒流即將來襲，彭女擔心愛貓受凍發生意外，尋求警方協助，警方與當地民眾展開尋貓任務，2日晚間順利尋獲全身溼淋淋的「梓梓」。

苗栗縣警察局頭份分局南庄分駐所警員賴宥緒，接獲在南庄開設民宿的彭女報案，指其喜馬拉雅波斯貓「梓梓」1星期前走失，至今尚未尋獲。由於一波波寒流來襲，貓主人和警方都擔心貓咪受凍甚至危及性命，通報同事全力協尋外，也商請在地民眾幫忙搜尋。

熱心的吳姓鄉民，於晚間在其住家旁的倉庫角落，發現1隻全身溼淋淋楚楚可憐的波斯貓，先帶至分駐所交由員警處理，並確認是彭女走失的波斯貓無誤，但因天時已晚，暫委託有飼養貓咪經驗的鄉民帶回照顧一晚。

警員謝易霖翌日與吳姓鄉民將「梓梓」，送回彭姓老闆娘經營的民宿，彭女見愛貓平安回到身邊，感動萬分。

彭女在南庄鄉經營民宿，她10年前領養「梓梓」後一起生活迄今，感情深厚，已經把牠當成家中的一分子，牠走失後，每日都在南庄地區找尋。她說，原本想警察應該不願受理這種小案子，但是還抱著一絲希望向分駐所求助，沒想到員警積極尋回，實在讓她感動。

(中時)