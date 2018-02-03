他好心收留殘障弟20年 卻被親哥控告討90萬

2018年02月03日 16:27 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

大陸一名郝姓男子，多年前收留一名患有殘疾的羅姓外地男子，將他視為家人細心照料，一照顧就是20年，還幫忙媒介婚事，但去年羅男哥哥提告郝男，理由是強迫身障者羅男勞動，求償20萬人民幣(約台幣90萬元)。

《華商報》報導，1997年，當年47歲、在西安打工的郝姓男子，偶遇來自甘肅的30歲羅姓男子，羅男稱「我能幹活，沒有錢也不要緊，只要能讓我吃飽就可以了」郝先生見羅男餓肚子可憐，給食物讓羅男果腹。

隔天郝男見羅男仍待在原地，一問之下才得知，羅男親哥哥塞給他人民幣5元，上廁所後再也沒回來，由於羅男智力不佳，被問及住處也一問三不知，郝先生就乾脆收留他，跟他一同打工、生活，相處期間郝介紹另名殘疾女子與羅男結婚，羅男還稱郝「乾爸」，感情融洽如同一家人。

20年間，羅男父親曾登門造訪，要帶兒子回家，羅男拒絕，表示想與郝男生活。去年年初，遺棄親弟的羅男哥哥跳出來指控郝男「強迫弟弟勞動」，索求人民幣20萬薪資，郝表示雖沒有給羅男薪水，但都有供羅男溫飽，羅發病時也出錢給他治療。

羅男出庭時表示，郝先生沒有限制他自由，「乾爸對我挺好的」，法院審理後駁回羅男哥哥請求，收到判決書的郝男激動地感謝法院還他公道，也說日後羅男若遇困難，絕對會出手幫忙。

(中時電子報)