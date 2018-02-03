圖輯》極凍世界 全球雪景大PK

2018年02月03日 16:30 中時電子報 李靖棠

受到來自北方的冷氣團影響，全球各地陷入極凍世界。台灣近期的氣溫快速驟降，今天更傳出玉山、太平山等高山地區降下瑞雪；對岸的中國大陸，中東部多省將再次面臨低溫降雪的天氣，包含山東、陝西、貴州、浙江、上海多地都成為「銀白世界」。

Heavy, wet snow could make for difficult commute

日本關東地區也受到強烈低氣壓影響，對關東地區、東北太平洋和日本海兩側與北陸地區，發出暴風雪警報，提醒居民沒事切勿外出，如一定需要出門，也需小心路面結冰和積雪，以防引起不必要的意外事故。這波從北方南下的冷氣團相當強勁，日本氣象廳認為，日本海沿岸與北陸地區為首當其衝之地。

莫斯科紅場衛兵和後面厚厚的積雪。（圖/美聯社）

俄國莫斯科紅場上厚厚的積雪。（圖/美聯社）

大陸九華山的空拍雪景。（圖/新華社）

大陸貴州省山區也變成「銀白世界」。（圖/新華社）

日本關東地區受到低氣壓侵襲，東京等地降下大雪。（圖/美聯社）

韓國首都首爾也進入極凍世界，多地出現低溫警報和大雪。（圖/美聯社）

歐洲地區也面臨極凍世界，瑞士阿爾卑斯山（Alps）地區強降雪，造成百餘名旅客受困於滑雪渡假村。西班牙、俄羅斯多國都面臨低溫和大雪侵襲，日前舉行史達林格勒戰役（Schlacht von Stalingrad）紀念閱兵儀式的莫斯科，也是銀白世界，氣溫甚至下探-13℃。

(中時電子報)