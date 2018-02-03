寒流來襲 家有失智症長者 注意保暖及暖暖包擺放方式

2018年02月03日 16:28 中時電子報 綜合報導

入冬以來最強寒流來襲，各地氣溫持續下降，很多人會使用暖暖包。失智症整合照護專家伊佳奇提醒，家中有失智症長者時，家人一定要注意暖暖包的使用及擺放的位置，以避免發生燒燙傷或長者誤食，造成無法彌補的遺憾。

寒流來襲，許多家庭會使用暖暖包以幫助長者保暖，元智大學老人福利科技研究中心顧問伊佳奇表示，患有糖尿病的失智症長者，因糖尿病所導致末梢循環不良，容易出現肢體感覺障礙、手足冰冷，因糖尿病神經病變產生對於溫度感覺會變得不敏感甚至消失，應避免給他們使用暖暖包，避免造成燒燙傷。

致力於將老人醫學及老人照護整合在失智症照護上的伊佳奇表示，家人在冬天、尤其是寒流來襲時，以手去觸摸長者的手腳，會發覺同時罹患糖尿病及失智症的長者手足冰冷，除會增添衣物，往往會給予暖暖包以避寒，他提醒，最好避免使用暖暖包，可運用喝溫開水，戴圍巾、口罩、帽子、手套、毛襪等，先保護好頭部、頸子、手腳，以及多活動，促進血液循環。

他特別提出，給長者要穿著寬鬆的衣物，因為寬鬆的衣物才能能隔熱，讓身體與衣物間有足夠空間可以升溫；長者的襪子、衣褲太緊，會影響四肢動脈的血流。

著有「守著記憶守著你」多本失智症照護書籍的伊佳奇表示，因為罹患糖尿病及失智症的長者對於溫度感覺會變得不敏感甚至消失，如果家人忽略此點，給予長者暖暖包，如又疏忽定時去檢查長者皮膚，很容易發生燒燙傷，因長者已失去對溫度過燙的反應，等到家人發覺時，為時已晚，罹患糖尿病及失智症的長者一旦出現燒燙傷，照護上的困難度非常高，家人如能避免使用暖暖包，可排除燒燙傷的風險。

此外，失智症長者因認知功能逐漸缺損，容易產生誤食行為，他們已失去判斷什麼是不能吃的能力，過去每年台灣冬天會出現數起失智症長者誤食暖暖包的不幸事件，造成長者食道及胃壁遭腐蝕潰瘍等受傷等，伊佳奇提醒，如果家中會使用暖暖包，一定注意擺放位置，避免失智症長者可輕易拿到，因他們常會誤認那是可吃的芝麻糊等食物。

元智大學老人福利科技研究中心顧問伊佳奇表示，暖暖包裡黑色的粉末主要是鐵粉，暖暖包會摩擦生熱，成份中還有活性碳，具有多孔構造、屬於雲母礦物的蛭石，都有很好的保水功能，使得鐵粉能夠持續的氧化生熱，但這些都是不可食用的物質，家人一定要小心。

(中時電子報)