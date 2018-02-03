表揚傑出農友　基市府推3項惠民政策

基隆市農會今（3）日上午在七堵區行政大樓舉行農民節慶祝大會，在地的模範農民獲得獎項，七堵區議員張耿輝（右二）也一同出席。（張穎齊攝）

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基隆市農會今（3）日上午在七堵區行政大樓舉行農民節慶祝大會，市長林右昌（右四）與基隆市農會理事長余松次（右三）頒獎表揚5名優良農事小組長。（張穎齊攝）

基隆市農會今（3）日上午舉行農民節慶祝大會，基隆市長林右昌也受邀出席，並頒獎表揚給18名模範農民，肯定他們熱心服務農友，協助農會推展事務。另外林右昌也拋出3項政策，包括大幅減徵山坡地開發利用回饋金、改善瑪陵地區自來水缺水問題、架設電信基地台等，以提供民眾優質生活。

林右昌3日上午9時許在七堵區行政大樓，頒發獎狀給傑出農友，並表示經過他與立委蔡適應不斷積極向農委會爭取後，終於在去年底通過修法，讓回饋金與水土保持計畫脫勾，使得農友在開發農地所付的回饋金，可減少9成，大幅減輕負擔。

林右昌還說，感謝各位農友對農事經營所做的努力，過去農家小規模整地或修溝渠而誤觸相關法令，市府已重新檢討並修訂裁罰標準，將由產發處透過農會管道向農友宣介相關規範，減輕農友困擾。

此外，林右昌也提到，日前他到瑪陵地區訪視時，許多山區農友反映幾十年無自來水使用問題，如今自來水公司也斥資3000萬進行管線鋪設，雖然仍有部分偏遠地區還沒辦法同達，但主幹線部分已經鋪設，並有自來水可用。

他指出，至於民眾反映山區無訊號的問題，中華電信也已計畫架設基地台，完成後將改善農友及外地遊客的通訊，以利休閒農業蓬勃發展。

基隆市今年度農民節慶祝大會，由市農會理事長余松次主持，現場還安排精彩舞蹈表演與摸彩活動，包括林右昌、副議長蔡旺璉、議員張耿輝等人都到場致意，分別頒發獎項，肯定農友推展農業永續經營的辛勤貢獻。

(中時)

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