打造優質運動環境 龍井溜冰場5月完工

台中市長林佳龍（右2）3日上午視察龍井區直排輪曲棍球場，強調要打造運動環境。（林欣儀攝）

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龍井區直排輪曲棍球場及溜冰場占地1247平方公尺，預計今年5月完工。(林欣儀攝)

打造優質運動環境，同時改善陸橋下髒亂環境，台中市政府善用龍井區龍田陸橋下空地，規劃設置直排輪曲棍球場及溜冰場，預計今年5月完工，市長林佳龍3日到現場視察，強調提供運動空間是移居城市重要一環。

在氣溫不到10度的寒冷天氣下，林佳龍在龍井區各里里長、地方民代陪同下，視察正在施工中的直排輪曲棍球場及溜冰場工程。運動局指出，2座場地皆採用壓克力運動鋪面，其中曲棍球場旁還規畫設置路燈，適合滑冰、直排輪等運動使用，目前工程進度已達20％。

運動局表示，直排輪運動近幾年相當盛行，其運動人口已躍居台灣運動項目前5名，但因各種場地都適合溜直排輪，許多籃球場都會出現直排輪運動者與打球者爭場地的情況，險象環生，考量龍井區環境，決定增設直排輪曲棍球場及溜冰場。

林佳龍表示，台中市已位居全台第2大城市，也是眾所公認的宜居城市，運動設施是宜居城市重要的一環，再加上市府明年要舉辦東亞青奧，正積極打造運動優質環境，除在全市各區推動9座運動中心，人口較不密集處則設置運動公園或設施，讓民眾方便運動。

這座直排輪曲棍球場及溜冰場占地1247平方公尺，預計今年5月完工。

(中時)

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