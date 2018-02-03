年終作公益！鶴百貨販賣機提供家扶兒體驗抽禮物的幸福感

2018年02月03日 16:43 中時 程炳璋

去年初從日本引進台灣的百元禮物販賣機，迅速崛起帶動全台販賣機產業，業者3日選在中西區神農街內舉辦公益活動，提供65位家扶兒免費體驗投幣取獎，作為孩子們的新年禮物，民進黨台南市長黨內初選參選人顏純左到場讚揚企業有愛心。

全台第1家禮物販賣機業者鶴百貨去年1月開幕後，帶動台灣百元禮物販賣機產業熱潮，業者全台拓點30處，今年2月還到新加坡開設新據點。業者自去年兒童節就計畫公益回饋，苦無門路，直到今年春節前夕才與南台南家扶取得聯繫。

百元禮物販賣機大受兒童喜愛，南台南家扶中心3日來了65位青少年，在中西區神農街排隊體驗投取禮物。鶴百貨禮物販賣機執行長王鶯兒表示，禮物販賣機給人一種未知的希望，藉投幣來獲取未知的禮物，深受年輕人喜愛，企業希望在歲末年終提供孩子開心體驗，當作是他們的新年禮物。

顏純左肯定鶴百貨回饋社會的善舉，讓家扶中心的孩子感受溫暖，希望社會上多一些這樣暖心的企業，讓台南的空氣充滿愛。

家扶中心小朋友們對禮物販賣機感到新奇，報名踴躍，獲得的禮物不論大小，投取過程孩子們都展露笑容。

王鶯兒表示，兒子陳鶴斌前年考會計師失利，去日本散心，發現這樣的販賣機具有商機，回台代理創業，意外一炮而紅，未來計畫拓點國際，將全台第一家的禮物販賣機介紹到各國。

(中時)